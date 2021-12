Akcie obracejí dolů. Trhy se po datech bojí Fedu

Data z amerického trhu práce nám dodala poněkud složitý materiál k interpretaci, když čísla z firem a z průzkumu v domácnostech míří proti sobě (více v dnešním komentáři). Trhy na ně zpočátku reagovaly s rozpaky, ale nijak výrazně. Po otevření na Wall Street si ovšem akcie vybraly směr dolů.



Zdá se, že hlavním důvodem jsou posílené obavy z Fedu. Nejsou to přitom obavy z jeho utahování v návaznosti na silné oživení, ale naopak obavy, že Fed bude politiku utahovat navzdory slabšímu oživení. To by pochopitelně byla ta horší možnost. Jestli oživení skutečně rychleji uvadá, asi ukáží až další statistiky. V případě Fedu však předpokládáme, že zůstane na cestě k rychlejšímu rušení QE a zvedání sazeb, na kterou ho nedávno navedl předseda Powell. Tento směr následně podpořili i další bankéři a před zasedáním 15. prosince by bylo příliš politicky těžké stáčet kormidlo zpět.



Z hlavních trhů to schytává nejvíce Nasdaq (-1,5 pct). S&P 500 a AEX klesají o 0,6 pct, DAX a CAC 40 jsou dole o 0,4 pct, zatímco FTSE 100 se stále snaží hájit včerejší úrovně. Výnosy po datech několikrát změnily směr. V USA jsou krátké splatnosti mírně výš, delší naopak níž než včera. V Evropě je vývoj smíšený při malých posunech výnosů. Eurodolar prohlubuje svůj pokles a kurz se dostává na 1,1270. Zlato je za dnešek +0,4 pct, ropa slušně vyrostla o 3,7 procenta i přes příslib dalšího navýšení těžby OPEC+. Pro korunu byl závěr týdne nevýrazný, když lehce ztratila proti sílícímu dolaru, zatímco si mírně polepšila k euru.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:53 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4138 -0.1326 25.4894 25.3732 CZK/USD 22.5310 0.0977 22.5830 22.4340 HUF/EUR 364.2971 1.7797 366.4800 362.8600 PLN/EUR 4.5923 -0.1667 4.6248 4.5793

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1921 -0.2410 7.2202 7.1840 JPY/EUR 127.6110 -3.3686 128.3320 127.5846 JPY/USD 113.1510 -0.0508 113.6100 113.0200

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8528 0.3872 0.8535 0.8454 CHF/EUR 1.0378 -0.2020 1.0475 1.0375 NOK/EUR 10.3516 3.5796 10.3607 10.2667 SEK/EUR 10.3426 1.1912 10.3501 10.2704 USD/EUR 1.1279 -0.2084 1.1330 1.1266

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4245 1.0544 1.4259 1.4096 CAD/USD 1.2794 -0.0664 1.2846 1.2744