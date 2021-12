Současné tržní prostřední je podle pravé ruky Warrena Buffeta „ještě šílenější“ než dotcom bublina

Pravá ruka Warrena Buffetta, Charlie Munger z , na páteční konferenci v Austrálii řekl, že trhy jsou místy divoce nadhodnocené a že současné prostředí je „ještě šílenější“ než během dotcom bubliny na konci 90. let, která následně praskla.



"Považuji tuto éru za ještě šílenější než dotcom éru," řekl 97letý Munger na Sohn konferenci v Sydney, uvedl The Australian Financial Review. Na konferenci měl řeč poté, co hotovost Berkshire dosáhla ve třetím čtvrtletí nových výšin v objemu 149,2 miliardy dolarů.



Munger také řekl, že by si přál, aby kryptoměny neexistovaly, a pochválil Čínu, že přijala opatření k zákazu jejich používání, uvádí rovněž AFR. "Přál bych si, aby nebyly nikdy vynalezeny," vyjádřil se Munger. "A znovu obdivuji Číňany, myslím, že se rozhodli správně, že je prostě zakázali. V mé zemi se anglicky mluvící civilizace rozhodla špatně, já prostě nemůžu vystát účast na těchto šílených boomech, ať tak či onak.“



Index S&P 500 se od svého pandemického minima v březnu loňského roku více než zdvojnásobil, zatímco bitcoin vzrostl o více než 1000 %. Podle údajů a EPFR Global nalili investoři v roce 2021 do akciových fondů téměř 900 miliard dolarů, což je více než celková suma za posledních 19 let.



Valuace akciového trhu v USA je nyní vyšší než před propadem během zdravotní krize a investoři jsou už nervózní. Prudká inflace nutí centrální banky zpřísňovat měnovou politiku a hrozí utažením likvidity, která našponovala širokou škálu aktiv.



Zkušený investor se také vyjádřil ke globálním vztahům Číny a vyzval Austrálii, aby sehrála roli mostu při překonávání rozdílů mezi tímto asijským národem a USA. „Myslím, že Austrálie se svou hlubokou angažovaností v Číně může být v konstruktivní pozici. Austrálie může povzbudit USA a Čínu, aby byly rozumnější,“ dodal.



Také uvedl, že je optimistický ohledně obnovitelné energie. "Velice se mi líbí, že rychle snižujeme spalování uhlí a spalování benzínu a nafty," řekl. "Myslím, že je to pro svět rozumná věc a bylo by to chytré, i kdyby tu žádné globální oteplování nebylo."



Zdroj: Bloomberg





