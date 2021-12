Perly týdne: Sektory pro příští rok, dolar jako doplněk akciových pozic a pravděpodobnost jejich ztrát

BofA nevěří evropským akciím, zase euru. uvažuje nad tím, kterým sektorům by se v nadcházející době mělo vést nejlépe a vysvětluje, proč drží pozice na dolaru. A ještě více v nových Perlách týdne.

Ani euro, ani evropské akcie: Aktuální pandemický vývoj a s ním související averze k riziku je zřejmě tím hlavním faktorem ovlivňujícím současné dění na měnových trzích. Pro Bloomberg Markets to uvedl Paul Mackel, který stojí v čele měnového výzkumu v HSBC. Nakonec ale bude o dolaru a měnových kurzech rozhodovat politika Fedu. A ta bude nahrávat „mírné síle dolaru“, což konkrétně znamená, že během následujících měsíců by dolar mohl k měnám vyspělých zemí posilovat o „pár procentních bodů“. Opak by měl podle experta platit o euru a to dlouhodobě. Více by pak kurz dolaru rostl v případě většího než očekávaného zpomalení globální ekonomiky.

Zatímco moc nevěří euru, BofA zase nevidí potenciál v evropských akciích. Její predikce dalšího vývoje na evropských trzích shrnuje následující graf a příčinou očekávaného oslabení má být obrat v doposud ideálních podmínkách. Zatímco totiž nyní panuje prostředí sílící ekonomiky a nízkých sazeb. Podle ekonomů banky by měly v následujících letech jít reálné sazby nahoru a tempo růstu naopak dolů:

Zdroj:

Akcie dlouhodobě: Investiční ředitel Hennion & Walsh Kevin Mahn hovořil na Yahoo Finance o tom, že poklesy trhu mohou představovat nákupní příležitost u některých technologických firem, které mají dobrý strukturální příběh a které například pracují s technologiemi intenzivně využívanými během uzavření ekonomiky. Celkově by pak během současného období vysoké volatility měli investoři klást důraz na dlouhodobý investiční horizont a mít na paměti, že se stále pohybujeme v prostředí, které je pro akcie přívětivé.

Mahn míní, že největší brzdou dalšímu oživení může být nedostatek zaměstnanců, protože ten se v konečném důsledku projevuje i na situaci v dodavatelských řetězcích a inflaci. Ze současné situace pak podle experta vyjde vítězně internetový obchod, jehož růst není jen přechodným jevem, ale strukturálním posunem. Podle některých analýz totiž bude už za dva roky jeden ze čtyř nákupů prováděn online.

V roce 2022 si podle investora povedou akcie relativně dobře, nejlepší výkony by měly předvést technologie, a to zejména menší společnosti z tohoto sektoru, věnující se například robotice, či kybernetické bezpečnosti a také internetovým obchodům a s nimi spojeným aktivitám.

Ztráty a délka investičního horizontu: BofA v následujícím grafu ukazuje, jaká je podle historie pravděpodobnost ztrát na akciích při různé délce jejich držení. Pokud dosahuje jen jednoho dne, existuje 45 % pravděpodobnost ztráty, při jednom roce je to již 26 % a pokud investor drží akcie deset let, čelí podle historie jen 6 % pravděpodobnosti ztrát:

Zdroj:

Zklamání, aby se to nezvrhlo, dolar a výběr sektorů: Trhům prospívá, pokud investoři občas propadnou obavám, protože jinak by docházelo k přílišným excesům. Pro CNBC to uvedl známý investor Jim Paulsen z The Leuthold Group. Nyní investoři prochází obdobím zklamání, které začalo již někdy v září, ale podle Paulsena pravděpodobně nepřijde větší korekce. Americká ekonomika také pravděpodobně nebude znovu uzavřena kvůli pandemickému vývoji tak, jak k tomu došlo dříve.

Russ Koesterich z Global Allocation Fund hovořil na Bloombergu o tom, že trhy nyní čelí nečekané nejistotě týkající se pandemie. Odráží se to i na vývoji výnosů vládních obligací, které doposud výrazně neovlivnila ani historicky mimořádně vysoká inflace. U akcií pak investor míní, že bude rozhodující odhad režimu, ve kterém se ekonomika a trhy budou nacházet a následně výběr vhodných sektorů a konkrétních akcií. Jde zejména o to, jak se bude vyvíjet celková ekonomická aktivita a inflace, což následně ovlivní výkony technologií a dalších sektorů.

Co konkrétně dělá Koesterich? Investor se podle svých slov drží toho, co dělal téměř celý minulý rok. To znamená, že je nadvážen v akciích, protože věří, že ty si i nadále povedou dobře. A sází zejména na cyklické, tituly, které podle něj budou těžit z pokračujícího oživení. Čas naopak podle něj neuzrál na hodnotové akcie a sektory. Atraktivní jsou pak stále dlouhodobá témata jako technologie, komunikace, či zdravotní péče.

Na otázku týkající se dolaru Koesterich odpověděl, že je jedním z mála aktiv, které stále fungují jako zajištění proti poklesu na akciových trzích. Tuto vlastnost v posledních měsících ztratily dluhopisy, protože se zvýšila korelace mezi nimi a akciovým trhem. Dolar ale naopak vykazuje poměrně vysokou korelaci negativní, a tudíž dochází k tomu, že při poklesu cen akcií dolar sílí. Což investora vede k tomu, že drží dolarové pozice a bude tak činit i v následujícím období.

Pauza: Následující graf ukazuje dlouhodobý pokles počtu firem obchodovaných na americkém trhu. Tento trend začal v druhé polovině devadesátých let, BofA ale tvrdí, že nyní nastala „pauza“. Banka k tomu dodává, že právě klesající počet obchodovaných firem byl jedním z „nejvíce býčích témat u amerických akcií“:

Zdroj: