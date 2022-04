Maďarsko, Uniper, Eni. Účtů pro platby za plyn u ruské banky přibývá, evropská jednota se může drolit

Maďarsko, Uniper, . Rusko požaduje po zemích, označovaných Moskvou za nikoliv přátelské, aby za ruský zemní plyn platily v rublech. Systém plateb, načrtnutý Rusy, předpokládá využití účtů u Gazprombank. Které státy či firmy na systém nejnověji přistoupily?

Maďarsko podle svého ministra zahraničí Pétera Szijjártó nemá alternativní možnosti, jak si zajistit energetické zdroje nebo trasy, které by zemi umožnily v nejbližších letech ukončit dovoz z Ruska. Na platební podmínky Moskvy pro odběr ruského plynu tak podle ministra přistoupilo. Szijjártó již dříve uváděl, že jeho země nepodpoří žádnou podobu evropských sankcí, která by se týkala ruské ropy a plynu.

Ruský prezident Vladimir Putin po začátku bojů na Ukrajině a ostré západní reakci na ruskou agresi oznámil, že odběratelé z "nikoliv přátelských zemí" budou za ruský plyn muset platit v rublech. Evropské země a tamní plynárenské firmy to odmítly s tím, že by změna platební metody byla porušením uzavřených kontraktů. Ruská strana, pro kterou dodávky plynu do zemí EU znamenají výrazné příjmy, poté vypracovala a zákazníkům nabídla nový systém plateb.

V rámci tohoto platebního schématu si odběratelé surovin musí u banky Gazprombank, nad kterou má kontrolu Kreml, otevřít dva bankovní účty - devizový a rublový. Odběratelé za energie platí v dolarech nebo v eurech a Gazprombank poté částku převede na rublový účet. "Mezitím je může mít libovolně dlouho k dispozici ruská centrální banka, takže vlastně půjde o půjčku pro ni," vysvětlil dnes podle ČTK nejmenový unijní činitel. Unijní protiruské sankce od března zakazují jakýkoli platební styk s centrálním bankovním ústavem v Moskvě a právě v tom, že západními penězi za plyn může disponovat centrální banka Ruska, podle unijní exekutivy spočívá porušení sankcí. Polsko už rublové platby odmítlo a ve středu bylo od ruského plynu odříznuto, stejně tak i Bulharsko.

Agentura Bloomberg, která se odvolala na zdroj blízký Gazprombank, ve středu napsala, že účty u Gazprombank si už otevřelo deset evropských odběratelů ruského plynu a čtyři z nich tímto způsobem zaplatili.

Již zmíněné Maďarsko z Ruska čerpá 85 procent dodávek plynu a 65 procent dodávek ropy. Ve svém postoji není ojedinělé. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová sice ve středu varovala firmy, aby se požadavkům Ruska nepodvolovaly, protože by to mohlo být v rozporu s protiruskými sankcemi. Podniky ale hledají skuliny a dosud jednotná evropská fronta proti Moskvě se podle Bloombergu začíná drolit.

Německá energetická společnost Uniper, která patří mezi největší kupce ruského plynu v Evropě, již uvedla, že bude platby za dodávky plynu z Ruska převádět do ruské banky a nikoliv do banky v Evropě. Uniper patří mezi pět evropských energetických firem, které investovaly do plynovodu Nord Stream 2.

Na požadavky Kremlu podle zdrojů Financial Times přistoupila také rakouská . Energetická skupina, která je jedním z největších dovozců ruského plynu, se chystá otevřít si účty v rublech u finančního ústavu Gazprombank ve Švýcarsku.

K otevření rublových účtů se podle zdrojů Bloombergu chystá také italský energetický gigant . I ten patří k největším odběratelům ruského plynu v Evropě. Firma, za kterou stojí italská vláda, má na rozhodnutí čas do konce května, kdy je splatná další částka za odběr plynu od Gazpromu. Podle zdrojů Bloombergu jde o preventivní rozhodnutí.

si podle Hospodářských novin rublový účet v Gazprombance neotevřel. Státem ovládaná energetika je přitom jednou z mála společností, které mají kontrakt přímo s ruskou firmou. Splátka ho čeká až koncem května, napsal dnes také deník.

V českých zásobnících je podle včerejších slov ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) asi 925 milionů metrů krychlových plynu, loni ve stejném období v nich bylo 391 milionů metrů krychlových plynu. Při běžné spotřebě vydrží zásoby dva měsíce, v případě regulovaného systému by stačily na mnohem delší dobu.

Zdroje: Bloomberg, ČTK, HN