Rusko přestalo dodávat plyn do Polska a Bulharska. Cena suroviny skokově vzrostla, později tlak povolil

Ruská plynárenská společnost Gazprom zcela zastavila dodávky plynu do Polska a Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech. Polská společnost PGNiG přerušení dodávek potvrdila. Krok označila za porušení smlouvy a vyhradila si právo požadovat odškodné. Upozornila také, že její zákazníci nadále dostávají plyn podle svých potřeb. Cena plynu pro evropský trh se dnes ráno zvýšila zhruba o 20 procent a přechodně se dostala až na 125 eur (3064 Kč)/MWh. Evropská unie podle předsedkyně Evropské komise chystá společnou reakci na zastavení dodávek ruského zemního plynu do obou svých členských zemí.



Gazprom varoval, že při nepovoleném odběru ruského plynu z tranzitních dodávek do třetích zemí tyto tranzitní dodávky sníží o objem neoprávněně odebraného plynu. Ruský podnik také uvedl, že nadále pokračuje v dodávkách plynu do Evropy přes Ukrajinu, a to v souladu s požadavky evropských zákazníků. Tyto požadavky jsou však podle něj nižší než v úterý.



Přes Polsko vede plynovod Jamal, který přepravuje ruský plyn přes Bělorusko a Polsko do Německa. Agentura Reuters informovala, že dnes krátce před 06:30 SELČ ruský plyn do Polska ještě tímto plynovodem proudil. Také dodávky ruského plynu do Bulharska podle provozovatele bulharské plynárenské sítě Bulgartransgaz v časných ranních hodinách ještě pokračovaly.

Gazprom v úterý upozornil, že zastaví dodávky plynu dnes v 08:00 SELČ. Polská televize TVN 24 poznamenala, že PGNiG pokládá přerušení dodávek plynu za porušení kontraktu s ruskou stranou.

Polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová uvedla, že Polsko je připraveno obejít se bez plynu a případně také bez ropy z Ruska. Upozornila, že polské zásobníky s plynem jsou naplněny zhruba z 80 procent, ale díky dodávkám přes přípojky plynovodů z České republiky a Litvy nemusí Polsko do zásob sahat. Těžba plynu v Polsku podle ní běží na maximum.



Plyn ani pro Bulharsko. To už zaplatilo za duben

Bulharský premiér Kiril Petkov uvedl, že jeho země nyní přezkoumává veškeré dohody s Gazpromem, včetně těch o tranzitu plynu do Srbska a Maďarska. Bulharsko již zaplatilo za dubnové dodávky ruského plynu, zastavení dodávek proto bude pokládat za porušení platné smlouvy, uvedli bulharští představitelé. Také polská společnost PGNiG postup Gazpromu označila za porušení smlouvy a vyhradila si právo požadovat odškodné.

Bulharský ministr energetiky Alexander Nikolov ujistil, že Bulharsko má k dispozici zemní plyn alespoň na měsíc. Prozatím rovněž vyloučil opatření k omezování spotřeby plynu.

Rusko se na dodávkách zemního plynu do Bulharska podílí z více než 90 procent, uvedla agentura Reuters. Ohlášené zastavení dodávek, které oznámil bulharské státní společnosti Bulgargaz, zřejmě souvisí s požadavkem Kremlu, aby mu dodavatelé platili za plyn v rublech. Bulharské ministerstvo energetiky již dříve uvedlo, že nový platební systém porušuje uzavřené dohody.

neuvedl důvod zastavení dodávek do Polska. Nicméně podle portálu onet.pl vypršel minulý pátek termín, do kterého mělo Polsko zaplatit za surovinu v rublech. To Varšava odmítá a premiér Mateusz Morawiecki přístup Ruska označil za vydírání.

Bulharsko, které je členem EU a NATO, ale má tradičně blízko k Moskvě, je jednou z mála evropských zemí, které po zahájení ruské invaze na Ukrajinu 24. února oficiálně odmítly Ukrajině dodávat zbraně. Nicméně bulharský vývoz zbraní do ostatních zemí EU se za poslední dva měsíce téměř ztrojnásobil, což naznačuje, že bulharské zbraně mohou jít na Ukrajinu přes jiné státy.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba minulý týden v Sofii vyzval Bulharsko, aby Ukrajině poskytlo vojenskou pomoc proti ruské agresi. Spor ale panuje v bulharské vládní koalici, v níž jsou proti socialisté. Ti kvůli tomu pohrozili i odchodem z koalice, což by svrhlo křehký kabinet vytvořený loni v prosinci po měsících politického patu.



Bulharsko, stejně jako Ukrajina a další země bývalého východního bloku, má řadu zbraní sovětské provenience. K jejich používání tak ukrajinští vojáci nepotřebují žádný speciální výcvik. Bulharský premiér Kiril Petkov s vládní delegací odjede ve středu do Polska a poté na Ukrajinu, kde se ve čtvrtek setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, napsala včera agentura AFP.

Cena plynu skokově vyšší o pětinu, tlak ale povolil

Cena plynu pro evropský trh se dnes ráno zvýšila o více než 20 procent a přechodně se dostala až na více než 125 eur za MWh. Kolem 10:00 SELČ se cena ve virtuálním obchodním uzlu TTF v Nizozemsku pohybovala kolem 117 eur, a vykazovala tak nárůst o více než 10 procent. Data o plynových futures Bloombergu ukazovala kolem 11:00 cenu nad 106 EUR za MWH, což představovalo přírůstek o zhruba 3 procenta.

Intradenní vývoj termínového kontraktu s květnovým dodáním ukazuje následující graf z burzy ICE v Londýně:

Začátkem března, krátce po invazi ruských vojsk na Ukrajinu, cena krátce vystoupila až na rekordních zhruba 345 eur za MWh. Před rokem se pohybovala kolem 18 eur za megawatthodinu.



Cena plynu se začala zvyšovat už v úterý, kdy Gazprom avizoval, že od dnešního rána přestane dodávat plyn do dvou evropských zemí. Polsko i Bulharsko totiž odmítly za surovinu platit v rublech, jak Moskva požadovala. Polsko je na ruském plynu závislé zhruba z 50 procent, Bulharsko až z 90 procent své spotřeby.



Evropská komise: Zareagujeme společně

EU chystá společnou reakci na zastavení dodávek ruského zemního plynu do Polska a Bulharska. Oznámila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která krok Moskvy označila za pokus využít plyn k vydírání evropských zemí. Unijní exekutiva je podle ní na tento scénář připravena a je v kontaktu se všemi členskými státy, s nimiž řeší zajištění dostatečných dodávek pro celou EU.

"Je to neoprávněné a nepřijatelné. A znovu to dokazuje, jakým je Rusko nespolehlivým dodavatelem plynu. My jsme na tento scénář připraveni," uvedla von der Leyenová. Členské země mají podle ní nouzové plány právě pro tuto situaci, na níž se s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu připravovaly.

EU už dříve odmítla, aby za plyn platila v rublech. Sílí tak obavy, že Gazprom by mohl zastavit dodávky plynu i do dalších evropských zemí. S varováním před potenciálním výpadkem dodávek ruského plynu dnes přišla i německá banka Deutsche Bank, která uvedla, že takový krok by uvedl německou ekonomiku do recese.



Premiér Fiala: Je to porušení smlouvy

Za vyhrocování situace a porušení smluv považuje český premiér Petr Fiala (ODS) rozhodnutí Ruska zastavit dodávky zemního plynu do Polska. Podle Fialy je nutné zbavit se postupně závislosti na ruských palivech. Předseda vlády to včera uvedl na twitteru. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) napsal, že Rusko používá plyn jako zbraň.

"Ze strany Ruska tak dochází k dalšímu vyhrocování situace a porušování platných smluv. Je to další důkaz toho, že se musíme postupně zbavit závislosti na ruských fosilních palivech," uvedl Fiala.



"Závislost některých států na jeho (ruských) surovinách nás dělá vydíratelnými a omezuje akceschopnost pomoci Ukrajině," napsal na twitteru Síkela. Při pondělních jednáních se zástupci Evropské komise viděl odhodlání se závislosti zbavit. "Přesně takový je i cíl České republiky a blížící se předsednictví nám v tomto ohledu nabízí jedinečnou příležitost. Společný postup napříč členskými státy nám totiž umožní tento proces provést výrazně rychleji, jednodušeji a za cenu menších ztrát," dodal Síkela.

Zdroje: ČTK, ICE, Patria.cz