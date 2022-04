Zdroje: Rusko zastavilo dodávky plynu do Polska. Země odmítla platit v rublech

Rusko podle neoficiálních informací polského portálu onet.pl a dalších polských médií zastavilo dodávky plynu plynovodem Jamal. Minulý pátek vypršel termín, do kterého mělo Polsko zaplatit za suroviny v rublech, jak žádá Kreml. To ovšem polská strana odmítla.

Informace onet.pl potvrdily nejmenované zdroje ve vládě i v plynárenské společnosti . Na ministerstvu životního prostředí zasedá krizový štáb, uvádí onet.pl. Ruská strana Polsko neinformovala, proč dodávky plynu zastavila.



Dlouhodobá smlouva o dodávkách ruského plynu mezi ruským Gazpromem a polským vyprší s koncem letošního roku.



Podle Tomasze Stempieně, šéfa společnosti Gaz-System, což je provozovatel přepravní soustavy zemního plynu v Polsku, jsou zásobníky v zemi nyní naplněny z 80 procent.



Podle think tanku Forum Energii Polsko asi 55 procent své spotřeby zemního plynu kryje z dodávek z Ruska. Už delší dobu, bez ohledu na nynější konflikt na Ukrajině, pracuje na jejich nahrazení z jiných zdrojů. Do konce letošního roku má skončit stavba plynovodu Baltic Pipe, kterým do Polska poteče plyn z Norska.

Na ruském plynu jsou v EU nejvíc závislé Česká republika a Lotyšsko



Rusko je dlouhodobě největším dodavatelem zemního plynu do Evropy, podle údajů Eurostatu ještě v roce 2020 zajišťovalo téměř 40 procent spotřeby plynu v Evropské unii. Unijní statistická agentura uvádí, že na ruském plynu jsou nejvíce závislé Česká republika a Lotyšsko, kde tvoří 100 procent spotřeby, následují Maďarsko a Slovensko. Naopak několik zemí nedováží ruský plyn vůbec. Mezi nimi Eurostat uvádí i Rakousko, které ale podle šéfa rakouského energetického regulačního úřadu E-Control závisí na ruském plynu z 80 procent.



Od zahájení ruské invaze na Ukrajinu byl tok plynu do Evropy zatím stabilní. Západní země ale už delší dobu zvažují, jak snížit svou závislost na ruských energetických surovinách. Evropská komise začátkem března oznámila, že už letos plánuje omezit závislost EU na ruském plynu o dvě třetiny a ukončit závislost na ruských dodávkách plynu "mnohem dříve než v roce 2030". Na počátku dubna pak předseda Evropské rady Charles Michel po zveřejnění pátého balíku unijních sankcí, jehož součástí je také zákaz dovozu ruského uhlí, řekl, že dříve nebo později bude zapotřebí i zákaz ruské ropy a plynu.



Rusko na druhou stranu začalo od začátku dubna od odběratelů z takzvaných "nikoli přátelských zemí" za plyn požadovat platbu v rublech. Země EU za plyn platí v eurech nebo dolarech a ruský požadavek označují za jednostranné porušení smluv. Také Evropská komise 1. dubna uvedla, že evropské podniky, jejichž smlouvy o dodávkách plynu s Ruskem stanovují platby v eurech či dolarech, by neměly přistoupit na ruský požadavek rublových plateb. Nyní Moskva podle neoficiálních informací polského portálu onet.pl zastavila dodávky plynu plynovodem Jamal. Minulý pátek vypršel termín, do kterého mělo Polsko zaplatit v rublech, což ovšem Varšava odmítla.



Právě Jamalem, který vede přes Bělorusko a Polsko do Německa, proudí do Evropy převážná část ruského plynu. Vedle toho funguje Nord Stream, který vede z Ruska po dně Baltského moře přímo do Německa, a potrubí přes Ukrajinu. Další cestou, kterou ruský plyn míří do Evropy, je například plynovod Blue Stream, který vede z Ruska přes Černé moře do Turecka, stejné země spojuje i novější TurkStream.



Přehled zemí EU podle závislostí na dovozu ruského zemního plynu v roce 2020:

Země Podíl ruského plynu na dodávkách (procenta) Česko 100,0 Lotyšsko 100,0 Maďarsko 95,0 Slovensko 85,4 Bulharsko 75,2 Finsko 67,4 Německo 65,2 Polsko 54,9 Estonsko 46,2 Rumunsko 44,8 Itálie 43,3 Litva 41,8 Řecko 39,0 Nizozemsko 30,3 Lucembursko 27,2 Francie 16,8 Švédsko 12,7 Španělsko 10,4 Portugalsko 9,7 Slovinsko 8,7 Belgie 6,5 Dánsko 0,0 Irsko 0,0 Chorvatsko 0,0 Malta 0,0 Rakousko 0,0* Kypr nedováží plyn Průměr EU 38,7

* podle šéfa rakouského energetického regulačního úřadu E-Control ale závisí na ruském plynu z 80 procentZdroj: Eurostat, výpočet ČTK