Americké akcie opět začínají týden na špatnou notu. Palantir Technologies odepisuje po výsledcích 20 procent

Akcie ve Spojených státech začínají nový týden opět na špatnou notu. Pozornost je, stejně jako minulý týden, zaměřena především na Fed a jeho kroky, které by měly vést ke stlačení inflace bez toho, aniž by tím byla vážněji dotčena ekonomika USA. Investoři budou tento týden pozorně sledovat řadu řečníků centrální banky poté, co předseda Jerome Powell ve středu označil možnost zvýšení sazeb o 75 bazických bodů jako málo pravděpodobnou.



Index S&P 500 klesl k nejnižší úrovni od dubna 2021, a to v důsledku ztrát energetických a technologických společností. Před údaji o inflaci v USA tento týden křivka státních dluhopisů prodloužila svůj relativně strmý růst. Vyhlídky amerických akcií nejsou nijak zvlášť růžové, a to ani v případě, že se podaří zabránit recesi. Vysoké hodnoty inflace, zpomalující ekonomika a agresivní zpřísňování monetární politiky ze strany Fedu snižují chuť riskovat a tlačí na cenu akcií dolů.



Největší poklesy dne: Palantir po výsledcích – 20 %; Nio – 8 %; Coinbase – 15 %; GoPRO -8 %; Plug Power -12 % – 9%; – 6 %.