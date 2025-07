Bank of America předčila očekávání, dařilo se tradingu i divizi poskytování úvěrů

Společnost oznámila své výsledky za 2Q ve středu před otevřením trhu. Obchodníci banky zaznamenali rekordní výsledky za druhé čtvrtletí, když společnost těžila z výhod volatilních trhů a čistý úrokový výnos překonal odhady analytiků. Výnosy z obchodování s dluhopisy, měnami a komoditami vzrostly o 19 % na 3,25 miliardy dolarů za tři měsíce do konce června, což pomohlo překonat odhady zisku na akcii. Obchodování s akciemi vzrostlo o 9,6 % na 2,13 miliardy dolarů, rovněž nad očekávání.

Volatilita otřásala trhy po celém světě od chvíle, kdy americký prezident Donald Trump v dubnu oznámil cla na obchodní partnery. To přineslo pozitivní dopad na obchodní divize i jejích konkurentů na Wall Street, které těžily z nárůstu aktivity klientů, i když se nenaplnila očekávání ohledně silného oživení v oblasti fúzí a akvizic.

Druhá největší americká banka také uvedla, že čistý úrokový výnos – klíčový zdroj příjmů – vzrostl o 7,1 % na 14,7 miliardy dolarů. Analytici očekávali růst o 6,5 %. Čistý úrokový výnos představuje rozdíl mezi příjmy z úvěrů a výdaji na vklady.



„Spotřebitelé zůstali odolní, s pevnými výdaji a kvalitou aktiv, a míra využití úvěrů u komerčních klientů vzrostla,“ uvedl generální ředitel Brian Moynihan. „Navíc jsme zaznamenali dobrou dynamiku v našich tržních aktivitách.“



Celkově zisk ve druhém čtvrtletí vzrostl – čistý zisk se zvýšil o 3,2 % na 7,12 miliardy dolarů, což odpovídá 89 centům na akcii, více než očekávaných 6,56 miliardy dolarů, a ve srovnání s 6,9 miliardy dolarů (83 centů na akcii) před rokem.



Výrazně se dařilo investičnímu bankovnictví, které přineslo 1,43 miliardy dolarů, výrazně nad odhadem 1,27 miliardy dolarů. Výnosy z oblasti správy majetku a investic činily 5,94 miliardy dolarů, mírně pod očekáváním 5,96 miliardy dolarů.



Kvalita úvěrového portfolia zůstala stabilní. Rezervy na ztráty z úvěrů činily 1,59 miliardy dolarů, mírně lepší než očekávaných 1,64 miliardy dolarů. Odepsané úvěry dosáhly 1,53 miliardy dolarů, v souladu s odhady. Finanční ředitel Alastair Borthwick zdůraznil, že ztráty z kreditních karet meziročně poklesly a objem nesplácených komerčních úvěrů se snížil oproti předchozímu čtvrtletí.



Výsledky poskytují další pohled na to, jak si největší americké banky vedly na začátku druhého funkčního období prezidenta Trumpa. Investoři také netrpělivě očekávají podrobnosti o stavu americké ekonomiky od vedení firem, které obsluhují široké spektrum spotřebitelů a podniků.



V úterý oznámily Chase & Co. a Inc. výsledky, které rovněž překonaly očekávání analytiků, přičemž obchodní a investiční bankovnictví podpořilo jejich výsledky. Vedení obou bank očekává, že pozitivní trend v obchodování bude pokračovat a že se rozšíří pipeline v investičním bankovnictví, jakmile se firemní klienti lépe přizpůsobí geopolitickému napětí.

Akcie , se sídlem v Charlotte v Severní Karolíně, vzrostly v předobchodní fázi v New Yorku o 1,2 %. Za posledních 12 měsíců do úterý přidaly 4,6 %, což je méně než 19% růst indexu S&P 500 Financials.