Trump se blíží dohodě s EU, Německo odmítlo rozpočet EU a Coca-Cola přejde na třtinový cukr

Obchodní jednání s EU se podle Trumpa vyvíjejí slibně, nadále plánuje oslovit více než 150 zemí kvůli celním sazbám. Zároveň oznámil, že přistoupila na změnu sladidel v rámci iniciativy za zdravější Ameriku. Mezitím Německo odmítlo návrh rozpočtu EU na období 2028–2034. Futures jsou v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,8 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX +0,7 %. Akcie USA včera večer posílily po zprávě některých médií, že se prezident Donald Trump chystá brzy odvolat šéfa americké centrální banky (Fedu) Jeroma Powella. Trump ale později uvedl, že tyto informace nejsou pravdivé.



Spojené státy jsou velmi blízko obchodní dohodě s Indií, s Evropskou unií by se mohlo podařit dohody dosáhnout, uvedl podle agentury Reuters americký prezident Donald Trump v rozhovoru, který byl ve středu odvysílán na kanále Real America's Voice. V případě Kanady je podle šéfa Bílého domu příliš brzy na to říci, zda země obchodní dohodu uzavřou. "Evropská unie byla brutální a teď se chová velmi mile. Chtějí uzavřít dohodu a bude to hodně jiné než dohoda, kterou máme už léta," prohlásil Trump, který odpovídal na dotaz, jaké obchodní dohody jsou na obzoru. Vyjádřil se tak v době, kdy do Washingtonu míří eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič, upozornil Reuters.



Americký prezident Donald Trump prohlásil, že společnost souhlasila s používáním třtinového cukru ve svých nápojích ve Spojených státech. Firma v produktech vyráběných pro americký trh obvykle používá jako sladidlo kukuřičný sirup. Mluvčí Coca-Coly výslovně úpravu ingrediencí nepotvrdil, ale sdělil, že společnost oceňuje Trumpovo "nadšení" a brzy zveřejní podrobnosti o nových "inovativních nabídkách". Iniciativa nazvaná Učiňme Ameriku opět zdravou (Make America Healthy Again - MAHA), která je spojená s ministrem zdravotnictví Robertem Kennedym, tlačí na potravinářské společnosti, aby upravily receptury a odstranily z nich přísady, jako jsou umělá barviva, podotkl Reuters. Kennedy také kritizuje množství cukru v americké stravě.



Donald Trump prohlásil, že zašle dopisy více než 150 zemím, v nichž je upozorní na celní sazby „pravděpodobně ve výši 10 nebo 15 %“, ačkoli prohlásil, že je k obchodní dohodě s EU „lhostejný“.



Německo odmítlo návrh rozpočtu EU ve výši téměř 2 bilionů eur na příští sedmileté období, které začíná v roce 2028, jen několik hodin poté, co jej v Bruselu oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. V nynějším rozpočtu na léta 2021-2027 byla schválena částka 1,2 bilionu eur. "Rozsáhlé navýšení rozpočtu EU není v době, kdy členské státy vyvíjejí značné úsilí o stabilizaci svých rozpočtů, přijatelné," uvedl mluvčí vlády Stefan Kornelius. "Proto nebudeme moci návrh Evropské komise přijmout," dodal. Plán zahrnuje pomoc Ukrajině ve výši 100 miliard eur.



Šéf německé pojišťovny Oliver Bäte varuje, že z Německa by se znovu mohl stát tzv. nemocný muž Evropy. Systém sociálního zabezpečení v Německu může podle něj za deset let zkolabovat, pokud vláda nezačne šetřit. "Jsme tam, kde jsme byli v roce 1997... kdy bylo Německo označováno za nemocného muže Evropy," řekl Bäte. Nezaměstnanost sice zůstává hluboko pod tehdejší pětimilionovou hranicí, ale země čelí rostoucím rizikům především kvůli neudržitelnému růstu nákladů na zdravotní a sociální péči, uvedl.



Britský premiér Keir Starmer a německý kancléř Friedrich Merz podepíší v Londýně novou smlouvu, v níž se zavázali k vzájemné obraně a užší spolupráci. Pakt zahrnuje závazek vyvinout systém raket dlouhého doletu.



Slovenský premiér Robert Fico slíbil, že bude blokovat nový balíček sankcí proti Rusku, dokud nebude vyřešena otázka záruk Evropské komise ohledně zmírnění dopadu zastavení dodávek ruského plynu.