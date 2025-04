Obavy z nových kroků administrativy prezidenta USA, i tak by se dal shrnout závěr obchodování na Wall Street

Čtvrteční, avšak závěrečná seance v tomto týdnu na amerických trzích proběhla v poněkud klidnějším režimu, jak tomu bylo při středečním obchodování. Prezident USA a jeho administrativa si zřejmě řekli, že před Velkým pátkem není již třeba trh zásobovat negativními zprávami k celní válce, a proto je zde pouze odpolední zmínka k potenciálnímu dosažení dohody mezi USA a Čínou a rovněž USA a EU. Čtvrteční obchodování bylo také o pokračující výsledkové sezóně, několika makroekonomických údajů a návratům do pozic po včerejším výprodeji na některých titulech.Philly Fed Manufacturing Index za čtvrtý měsíc 2025 klesl o 26,4 b., kdežto předchozí údaj 12,5 b. i konsensus růstem nastavený na opačnou vlnu 2,2 b. Dalším zajímavým údajem byly týdenní pokračující dávky v nezaměstnanosti , které opět ukázaly na solidní americký trh práce, když číslo 215.000 bylo nižší, jak předem nastavené odhady 225.000.Nejvydařenější seanci z pohledu indexů velké trojky zaznamenal průměr S&P 500, který přidával v průběhu seance i 0,8 %, a to zejména díky zástupcům S&P 500 Energy Sector GICS Level 1 Index, který posílil o cirka 3 %. Naopak na opačném pólu zakončil obchodování průmyslový Dow Jones , který odepsal přibližně 1 %. Klidný Zelený čtvrtek, to byl příběh technologického Nasdaq Composite, tedy alespoň do poslední hodiny obchodování, kdy stejně jako S&P 500 svoje zisky odevzdal.Jednoznačně největší podíl na propadu indexu Dow Jones Industrial Average nese společnost , která se propadla o cirka 1/5 své dosavadní hodnoty. Za viníka zhruba 20% propadu lze jednoznačně označit report výsledků za předchozí kvartál, ovšem spíše výhled pro zbytek roku 2025, kdy byl snížen výhled. Odhad pro čistý zisk na akcii 7,20 USD při tržbách 109,58 mld. USD byl níže, než předem nastavená čísla 7,29 USD a 111,60 mld. USD Úplně opačný dojem z dnešního obchodování si odnesli investoři , která díky zprávě k výsledkům testů léku proti obezitě ve třetí fázi, jenž ukázaly pozitivní výsledky, narostla cca. o 15 %. Bohužel dobrá zpráva pro jednoho, je negativně přijata konkurentem, tedy dánskou společností Novo Nordisk, jejíž akcie oslabily o zhruba 7 %. Krom úspěchu lze za výrazným propadem najít například potencionální cla na farmaceutické výrobky dovážené do USA, tak i prozatímní slabší výsledky testů léku této společnosti.Ve výrazném propadu pokračovaly akcie , jenž jsou pod tlakem nových sankcí ze strany USA proti Číně, a to na upravený čip H20. Během obchodování při čtvrtku klesly její akcie přibližně o 3 %, příběh tohoto týdne je cirka – 6 %. I na ostatních akciích polovodičového sektoru lze najít vyčerpanost tématu AI, obavy o budoucí poptávku po nových čipech a co nejvíce, obavy a strach z politiky Donalda Trumpa. AMD ztratilo zhruba 1 %, Broadcom více jak 2 % a cca. -1,5 %.EUR/CZK 25,05, USD/CZK 22,07, EUR/USD 1,1352, WTI 64,62 USD/barel, Brent 67,79 USD/barel, Troyská unce zlata 3.321 USD , Bitcoin 85.176 USD , Ethereum 1.614 USD Výnos 10letého státního dluhopisu USA 4,32 %