Než otevře Wall Street: UiPath, DocuSign

Americké indexy včera vyčkávaly na výsledky Broadcomu a také na dnešní data z trhu práce. Zatímco data ještě čekáme, tak Broadcom už výsledky zveřejnil včera po trhu. Akcie reagují poklesem o 8 % a na webu Patria.cz už teď najdete článek od analytika Patria Finance, který výsledky komentuje. Výsledky ale dokázaly dnešní premarket už rozhýbat a nejvíce odepisují futures na Nasdaq 100 . Nyní se dá očekávat již stabilita, která by měla vydržet do 14:30, kdy budou zveřejněna již zmíněná data.

Právě data z trhu práce budou tím hlavním, co dnes makrokalendář přinese. To nejzajímavější bude změna počtu pracovních míst mimo zemědělství a míra nezaměstnanosti. Pokud bude trh práce slabší, než se čeká, dá se očekávat propad akcií. Nejspíše tedy už nebude platit zažité „špatná data = dobrá data“, která by Fedu ukázala nutnost snížení sazeb. S tím již trhy totiž počítají.

Ve 13:00 SEČ futures na hlavní indexy indikují: S&P 500: -0,62 %, NASDAQ 100 -1,13 % a Dow Jones -0,35 %. V Německu DAX : -0,44 % a v Praze index PX : -0,27 %.

Mezi největší pohyby amerického premarketu patří:

Reakce trhu na výsledky Broadcomu (AVGO) stahuje dolů i další společnosti z polovodičového sektoru. Odepisuje (NVDA) o 1,6 %, Advanced Micro Devices (AMD) pak ztrácí 1 %.

UiPath (PATH) posiluje o 9,5 %. Akcie společnosti reagují na výsledky, ve kterých společnost dokázala překvapit hlavně výhledem tržeb. Výsledky za uplynulé čtvrtletí pak analytici z BMO Capital hodnotí jako pozitivní, zejména proto, že minulé čtvrtletí bylo pro společnost složité. Za minulé čtvrtletí společnost prezentuje tržby ve výši 316 mil. USD, trh čekal 303,9 mil. USD. Upravené EPS společnost reportuje na hodnotě 4 centy, trh očekával 3,3 centu. Překvapením je pak upravený hrubý zisk ve výši 263 mil. USD, trh čekal 254 mil. USD. V dalším roce pak společnost očekává tržby v rozmezí 1,42 až 1,43 mld. USD, trh čekal 1,41 mld. USD.

DocuSign (DOCU) oslabuje o 1,6 %. Společnost sice doručila výsledky takřka v souladu s odhady analytiků, nicméně analytici z Morgan Stanley komentují, že výsledky úplně nesplnili očekávání zejména z důvodu pomalejšího růstu společnosti. Ukazuje se tedy, že v aktuálním tržním prostředí již nejspíše nestačí pouze splnit očekávání, ale pro živější tržní reakci je nutno překonat. Společnosti nepomohlo ani drobné zvýšení výhledu.