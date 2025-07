Perly týdne: Konec evropské výjimečnosti a technologické akcie, které nebudou nikdy drahé

Na Yahoo Finance diskutovali o konci evropské výjimečnosti a novém americkém normálu. Michael Bapis z Rockefeller Capital Management na CNBC tvrdil, že technologické akcie nemohou díky očekávanému technologickému boomu být vlastně nikdy drahé. A Chris McGratty z KBW se Stevenem Alexopoulosom z TD Cowen věří akciím amerických bank, argumentem pro jejich atraktivitu mohou být opět nové technologie v čele s AI.



Nikdy příliš drahé? Michael Bapis z Rockefeller Capital Management na CNBC prezentoval názor, podle kterého technologické akcie „nebudou nikdy příliš drahé“. Investor hovořil o tom, že dochází k velkému technologickému skoku a vše se točí kolem inovací a nových technologií. K tomu se dnes začíná přidávat umělá inteligence a celkově se dají díky ní očekávat i velké změny na trhu práce. Včetně toho, že lidé budou muset hledat nové způsoby práce a uplatnění. Investor tak nevidí důvod, proč by měl technologický pokrok v následujících pěti až deseti letech zpomalovat a od toho se odvíjí jeho úvaha o „nikdy příliš drahých“ technologiích.



Bapis má za to, že si dobře povede finanční sektor, „zejména, pokud půjdou dolů sazby.“ Celkově souhlasí s názorem, že rally na akciovém trhu se bude rozšiřovat na více sektorů. Obavy by mohlo budit případné zpomalování ekonomiky, ale zisky obchodovaných firem si zatím vedou stále velmi dobře. Investoři by pak podle experta měli filtrovat informační šum, kterého je hodně například v geopolitické oblasti. Letos by také „rád viděl alespoň jedno snížení sazeb americkou centrální bankou“.



Pozitivní scénář pro banky: Chris McGratty z KBW na CNBC tvrdil, že pozitivní scénář pro americké banky se stává scénářem základním. Příčinou je mimo jiné očekávaná deregulace, velkým bankám by pak měly pomáhat i realizované přínosy z jejich rozsahu a „konzistentnost“. Na CNBC k tomu dodali, že poměr cen akcií k jejich účetní hodnotě je třeba u u hodnoty 2,4. Tato valuační prémie realizovaná relativně k historickým valuačním standardům je ale podle analytika nyní plně zasloužená.



McGratty k valuacím dodal, že bude aktuálně podle jeho odhadů generovat vysokou návratnost vlastního jmění, která se bude pohybovat nad cyklickým standardem banky. A to ještě před efektem, který by měla přinést deregulace. Cena akcie k očekávaným ziskům se přitom nyní u této banky pohybuje asi 10 % nad odvětvovým standardem, což podle experta není vzhledem k současné situaci přehnané. „JPMorgan je růstová firma i přesto, že jde o největší banku v zemi,“ dodal.



Na otázku týkající se sazeb McGratty odpověděl, že vyšší dlouhodobější sazby jsou pro banky obecně výhodné, ale neplatí to pro extrémy. V nich se totiž objevují obavy o kvalitu úvěrů. Nyní je ale situace dobrá, jak co se týče výše dlouhodobých sazeb, tak co se týče úvěrové kvality. Podle analytika jsou dokonce rozvahy velkých amerických bank mimořádně silné.



Steven Alexopoulos z TD Cowen na CNBC dokonce hovořil o tom, že v současnosti je nejlepší doba na nákup akcií bank za hodně dlouhou dobu. Důraz klade zejména na to, co v sektoru způsobí umělá inteligence. Podle analytika totiž bude stále více záležet na tom, které firmy a sektory tuto technologii skutečně využívají pro zlepšení svého fungování. Mělo by to být podobné jako při rozvoji internetu, kdy byla pozornost zaměřena nejdříve na a , ale pak se přesunula na společnosti jako s tím, jak se nová technologie rozšiřovala ke konečným uživatelům.



Alexopoulos v uvedené souvislosti připomněl, že banky jsou společnostmi, ve kterých pracuje nejvíce lidí s daty, s hledáním a používáním řady informací a podobně. Podle některých názorů v nich v následujících pěti letech klesne počet zaměstnanců asi o 10 % právě kvůli používání nových technologií a umělé inteligence. Růst se ale bude držet na dosavadních úrovních. „Můj sektor pak bude na vašem kanálu mnohem častěji,“ dodal expert k moderátorce CNBC.



K valuacím analytik uvedl, že leží vysoko jen relativně k historii, ale v úvahu je nutno vzít to, že nyní probíhá technologická změna dostavující se jednou za generaci. Růst zisků tak bude na úrovni celého trhu, umělá inteligence nebude zlepšovat pouze náklady, ale i uživatelskou přívětivost směrem ke klientům bank. To vše by se mělo projevit tím, že se banky posunou směrem od svých historických valuačních standardů výrazně výš.



Historické valuační standardy stále hluboko pod aktuálním PE: ukazuje aktuální valuace na světových trzích a porovnává je s historickými standardy. Americké akcie leží stále vysoko nad nimi, poměr cen k ziskům očekávaným pro následujících 12 měsíců se zde blíží 23. To se projevuje i na globálních vyspělých trzích. Blízko dvacetiletému mediánu je trh japonský a britský, pod ním nejsou ani rozvíjející se trhy:





Zdroj: X



Konec evropské výjimečnosti a nový americký normál: Yahoo Finance poukazuje na to, že evropské akcie v roce 2025 nejdříve překonávaly Wall Street, a to díky americké vládní politice a německé fiskální reformě. Nyní je ale americké trhy zase dohnaly. Náskok si však stále udržuje euro před dolarem. Max Castelli z Asset Management k tomu řekl: „Nemyslím si, že se americká výjimečnost vrátí se stejnou silou a intenzitou, ale nevylučuji, že období, kdy evropská aktiva překonávala ta americká, už skončilo.“



Marija Veitmane ze Global Markets míní, že akcie na Wall Street se začaly v polovině dubna zotavovat částečně proto, že se „obchodní válka stala obchodními jednáními“. Skutečným zlomem ovšem byla sezóna zveřejňování firemních výsledků, kdy technologické firmy „daly jasně najevo, že jejich ziskovost bude vysoká.“ Technologický sektor přitom tvoří zhruba třetinu indexu S&P 500 a od začátku dubna vzrostl o 24 %.



Situace je jiná na měnách, protože euro dosahuje téměř čtyřletého maxima a blíží se k 1,20 USD. „Na začátku roku mnoho analytiků předpovídalo, že euro klesne pod jeden dolar, a to kvůli tehdy vnímané vysoké poptávce po amerických aktivech. Pak se ale situace obrátila, euro začalo posilovat a tento trend sílil, protože zahraniční držitelé amerických akcií a dluhopisů v obavě z dalšího oslabení dolaru zvyšovali své měnové zajištění… Cizinci nemusí prodávat americká aktiva, aby dál oslabili dolar. Stačí, aby řekli ne dalším investicím v USA,“ tvrdí George Saravelos z .



Yahoo Finance také informuje o „novém normálu“ na americkém akciovém trhu. Ten by měl spočívat v prohlubování výkonnosti mezi velkými a malými společnostmi. Spoluzakladatel společnosti DataTrek Nicholas Colas tvrdí, že se jedná spíše o strukturální než cyklický jev. „Údaje o relativní návratnosti naznačují, že na amerických akciových trzích panuje nový normál. V něm mají velké a růstové společnosti navrch oproti malým a hodnotovým společnostem.“