Rozbřesk: Nečekaně jasně řečené A, ale nevyslovené B z ECB podtrhlo nohy italskému dluhu i eurodolaru

Včerejší zasedání ECB bylo jedním ze dvou klíčových hřebů tohoto týdne. Během něho definitivně kapitulovala poslední bašta zvrhlého makroekonomického směru tvrdícího občanům, že současná inflace je přechodná záležitost, na níž netřeba reagovat. Nová prognóza ECB totiž ukázala na to, že tzv. jádrová inflace bude nad dvouprocentním cílem nejen letos, ale i příští rok a dokonce i v roce 2024.

To již logicky nemůže zůstat bez odezvy, a tak ECB až nečekaně explicitně uvedla, že v červenci zvýší úrokové sazby o 25 bazických bodů, přičemž v září to bude velmi pravděpodobně o 50 bodů. ECB tak sice řekla A, avšak neřekla B, tj. jak hodlá pořešit problém s obrovským dluhem Itálie, který přísná měnová politika a výrazně vyšší úrokové sazby nevyhnutelně zhorší. Verbální příslib prezidentky ECB Lagardeové ohledně toho, že banka má připravené nástroje, jak se s italským dluhem popasovat, totiž nic neřeší, což trhy okamžitě takto také vyhodnotily. Rizikové prémie u italského vládního dluhu se dramaticky rozšířily a euro navzdory nečekané jestřábí rétorice oslabilo. Pokud přitom ECB nepřijde s nějakým kreativním řešením, jak toto dilema vyřešit, tak se fragmentace na trzích dluhopisů v eurozóně začne velmi rychle prohlubovat…



Druhým důležitým mezníkem tohoto týdne pro globální finanční trhy bude nepochybně zveřejnění výsledku americké inflace za květen. Ještě před časem to přitom vypadalo, že březen označkoval v USA inflační vrchol, který předznamenal setrvalý pokles meziročních čísel. Nicméně pokračující rychlý růst cen pohonných hmot a překvapivý nárůst ojetých automobilů tento předpoklad zrelativizoval. Březen byl pro meziroční inflaci asi opravdu vrcholem, avšak aktuálně to vypadá, že celkové číslo se zřejmě usadí na dubnové hodnotě (8,2 %), kde přitom možná setrvá i v červnu. Pro Fed, který bude příští týden zasedat a rokovat nad novou prognózou, pak může být velmi nepříjemné to, že navzdory vysoké srovnávací základně z května 2021, vykáže jádrová inflace jen relativně malý pokles. Jak přitom nedávno varoval vlivný ekonom Larry Summers (který na rozdíl od ostatních vysokou inflaci opravdu předpověděl), tak trvalejší překážkou pro pokles inflace očištěnou o energie a potraviny budou stále rostoucí nájmy a ceny nemovitostí. Ty se budou ještě dlouho propisovat do americké jádrové spotřebitelské inflace, neboť položka bydlení zde představuje naprosto dominantní položku (s téměř dvoupětinovou vahou).





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna zůstává i po jmenování nových členů bankovní rady v defenzivě. I když nedošlo na výraznou “holubičí revoluci”, obměna bankovní rady je zásadní a trhy nemají zatím jasno, jak výrazný posun holubičím směrem nás čeká. I proto může být koruna v nejbližších týdnech ještě opatrnější. Dnešní vyšší inflační čísla ji spíše budou hrát do karet - očekáváme zrychlení inflace na 15,4 % (0,5procentního bodu nad prognózou ČNB).



Regionální Forex

Zatímco maďarský forint částečně zůstává pod tlakem finanční nákazy z Turecka, tak polský zlotý ztrácí vinou domácí centrální banky, která indikuje, že je konec cyklu utahování měnové politiky na dohled. Alespoň takto lze interpretovat včerejší vystoupení prezidenta NBP Glapinského, který uvedl, že cyklus utahování měnové politiky je blíže svému konci než jeho začátku. V tom má Glapinski pravdu, neboť NBP začalo zvyšovat úrokové sazby již loni v říjnu, avšak osobní inflační výhled, který šéf polské centrální banky poskytl, může být stále relativně optimistický. Glapinski uvedl, že inflace ještě dále akceleruje v průběhu června, avšak následně by se během léta měla stabilizovat a začít klesat. Glapinski pak dodal, že NBP by dokonce v takovém případě v roce 2023 mohla přistoupit ke snižování úrokových sazeb. Komunikace prezidenta NBP, která následovala po razantním zvýšení oficiálních úrokových sazeb, se nesla již poněkolikáté v holubičím módu, který nedokázala zastínit ani tvrzení, že NBP si přeje v současné situaci silný zlotý.

Podle našeho názoru bude cyklus utahování měnové politiky pokračovat i přes celé léto, přičemž se dá očekávat, že převážně holubičí Výbor pro měnovou politiku bude chtít tempo zpřísňování měnové politiky zpomalit.



Akcie

Americké trhy včera od začátku obchodování postupně nabíraly větší ztráty, aby nakonec zavřely poblíž svých denních minim. Při absenci zásadnějších nových zpráv tak propadly nejvíce za více než tři týdny. Index S&P 500 sice vzdoroval kolem hranice 4100 bodů, avšak po prolomení této hranice ztratil rychle půdu pod nohami, a tak zavřel na nejnižší úrovni od 26. května. V centru pozornosti byly opět akcie čínské internetové společnosti Alibaba, které za předešlé čtyři dny posílily o bezmála 30 %. Včera tento titul prošel silnou korekcí, když odepsal přibližně 8 %. Akcie Tesla včera po většinu dne rostly, ale nakonec pod tíhou negativního sentimentu všechny zisky odevzdaly.