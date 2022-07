Opětovné znárodnění EDF bude stát přes osm miliard eur, dokončeno bude ještě letos

Francouzská vláda se chystá zaplatit více než osm miliard eur (197 miliard Kč) za opětovný návrat energetického gigantu pod plnou státní kontrolu. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na dva informované zdroje. Cílem vlády je podle zdrojů dokončit transakci ve čtvrtém čtvrtletí. Akcie EDF po otevření trhu rostou o 6,9 %.



Podle jednoho ze zdrojů náklady na koupi podílu 16 procent, který stát nevlastní, mohou činit až téměř deset miliard eur. a ministerstvo hospodářství se ke zprávě odmítly vyjádřit.





Francouzská vláda minulý týden oznámila, že plánuje společnost znárodnit, což jí umožní získat větší kontrolu nad reorganizací zadlužené skupiny v době, kdy se Evropa potýká s energetickou krizí. Vláda nyní vlastní v 84 procent.



Podle zdrojů stát pravděpodobně učiní veřejnou nabídku na trhu s prémií k aktuální ceně akcií. Druhá možnost, kterou je zákon o znárodnění, by trvala příliš dlouho. Když premiérka Élisabeth Borneová minulý týden plány na znárodnění oznámila, měl podíl v držení menšinových akcionářů hodnotu přibližně pět miliard eur. Vláda ale bude muset odkoupit také konvertibilní dluhopisy za 2,4 miliardy eur a nabídnout menšinovým akcionářům výraznou přirážku, aby je nalákala k prodeji. Zdroje však upozornily, že konečné rozhodnutí zatím nepadlo.



Francie chce, aby se odkup uskutečnil v říjnu nebo v listopadu. Aby se tak stalo, musí postupovat rychle. Dalším krokem by mělo být oznámení nabídnuté ceny a oficiální žádost. Poté se bude muset vyjádřit sama a nezávislý odborník, který přezkoumá nabídnutou cenu. Vzhledem k dovoleným to bude nějakou dobu trvat. Podmínky nabídky tak bude možná muset země oznámit v příštích týdnech, ještě před srpnovými prázdninami.



EDF je jednou z největších energetických společností v Evropě. Je také centrem francouzské jaderné strategie, na kterou vláda spoléhá, že zmírní dopady prudkého růstu cen energií, který ještě zhoršila válka na Ukrajině. Vláda přišla s plánem na zestátnění téměř 20 let poté, co byla firma s velkou slávou uvedena na burzu. je silně zadlužená, bojuje s výpadky svých stárnoucích jaderných elektráren a stavba nových reaktorů má zpoždění a prodražuje se. Nese také hlavní tíhu vládních opatření, která mají chránit domácnosti před rostoucími náklady na energii.



EDF a francouzská vláda také nyní hledají nového šéfa . Současný ředitel, 67letý Jean-Bernard Lévy, stojí v čele firmy od roku 2014 a skončit má do března příštího roku. Úkolem nového šéfa bude reorganizace a modernizace firmy a výstavba nových jaderných reaktorů.