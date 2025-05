Šéf ČEZ Beneš: Nabídku EDF bychom nikdy nepodepsali, nebyla výhodná. Škody půjdou do stamilionů

Finanční škody způsobené odkladem finální dohody k Dukovanům mohou při zdržení několika měsíců jít do stovek milionů korun. Záležet bude na přesné době zpoždění tendru. Novinářům to dnes řekl šéf energetické společnosti Daniel Beneš. Věří, že soud nakonec uzná správnost tendru. Škodu chce firma následně vymáhat po francouzské firmě EDF. Beneš také při hodnocení nabídek uchazečů uvedl, že nabídka EDF v tendru nebyla výhodná a česká strana by ji nemohla nikdy podepsat.



Krajský soud v Brně v úterý předběžným opatřením zablokoval na dnešek plánovaný podpis finální dohody k Dukovanům. Rozhodl tak na návrh EDF, která napadla žalobou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle něj byl tendr v pořádku. Úterní opatření soudu tak podpis dohody odkládá. O žalobě EDF zatím soud ale nerozhodl. Společnost EDU II, která ma jaderný tendr na starosti, podá proti opatření kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.



Na konkrétnější vyčíslení škod je podle Beneše zatím brzy, záležet bude na tom, jak moc se podpis finálních smluv zdrží. "V případě, že by to bylo o několik měsíců, šlo by o stovky milionů korun. Uděláme všechno pro to, aby zpoždění bylo co nejkratší," řekl šéf .



Nadále je přitom přesvědčený o správnosti tendru a nepřipouští si, že by soud mohl celý tendr zrušit. Zároveň ale počítá s tím, že EDF využije veškerých možností, jak tendr zkomplikovat.



Beneš také zkritizoval některé výroky francouzské firmy k tendru, které zpochybňovaly vybranou nabídku KHNP jako nereálnou a dumpingovou. Nabídku, kterou EDF v tendru na Dukovany podala, by podle Beneše nemohla česká strana nikdy podepsat.



O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou francouzské EDF. Dalšího uchazeče - Westinghouse - vyřadila ze soutěže už dříve.



Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech jsou při současných cenách 407 miliard korun. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.

Firma EDU II určitě podá kasační stížnost proti předběžnému opatření k Dukovanům

Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), která má na starosti jaderný tendr, se určitě bude bránit proti předběžnému opatření, kterým Krajský soud v Brně zablokoval podpis finální dohody k Dukovanům. Brzy proto podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). Novinářům to dnes řekl šéf firmy Petr Závodský. Podnik věří, že NSS rozhodne ve prospěch firmy.

Brněnský soud rozhodl na návrh EDF, která napadla žalobou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle něj byl tendr v pořádku. Společnost EDU II, kterou z 80 procent vlastní stát a z 20 procent společnost ČEZ, plánovala podpis smlouvy na dnešek. Úterní opatření soudu tak podpis dohody odkládá. O žalobě EDF zatím soud nerozhodl.



Krajský soud podle firmy nedostatečně zvážil veřejný zájem na budoucím zajištění dostatku elektřiny v zemi, který je s celou dukovanskou zakázkou spojený. "Naše zájmy, občanů ČR i akcionářů jsou tím poškozeny," řekl Závodský.



Firma je tak přesvědčena, že soud v úterý nerozhodl správně a Nejvyšší správní soud, ke kterému podá kasační stížnost, rozhodne v její prospěch v co nejrychlejším termínu. Stížnost musí podle správních lhůt podat do dvou týdnů, podle zástupců firmy by se tak mělo stát zřejmě během příštího týdne. Jak dlouho bude rozhodování NSS o stížnosti trvat ale zatím není zřejmé.



Závodský zároveň zopakoval úterní výzvu společnosti k EDF, v níž francouzskou firmu vybídl ke zveřejnění její nabídky na stavbu jaderných bloků v Dukovanech. Trvá na tom, že vybraná nabídka korejské KHNP byla ve všech ohledech lepší. Zároveň také varoval, že v případě, že soud vyhodnotí žalobu Francouzů jako bezdůvodnou, bude česká firma vymáhat po EDF škodu. Francouzská firma to nekomentovala.



O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou francouzské EDF. Dalšího uchazeče - Westinghouse - vyřadila ze soutěže už dříve. EDF i Westinghouse tendr napadly u antimonopolního úřadu, který se jím zabýval několik měsíců. Nakonec námitky zamítl, předseda Petr Mlsna pak 24. dubna zamítl i rozklad firem.