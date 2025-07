Stát zaplatí firmě KHNP za dva bloky Dukovan 407 miliard a 15 miliard za palivo

Za stavbu dvou bloků Jaderné elektrárny Dukovany zaplatí stát korejské firmě KHNP 407 miliard korun a za dodávky jaderného paliva dalších 15 miliard korun. Smlouvu na dostavbu elektrárny zveřejnila společnost Elektrárna Dukovany II majoritně vlastněná českým státem. Uvedl to dnes server e15.cz s poukazem na to, že značná část smluv na stavbu a dodávky paliva je začerněná a podléhá obchodnímu tajemství.

Utajení podléhá část o ceně, pasáže o době dokončení i velká část kapitoly o subdodávkách. Ze smlouvy je ale patrné, že stát jako majoritní vlastník firmy Elektrárna Dukovany II by měl mít jasnou kontrolu nad jednotlivými dodavateli, čímž by mohl i zvýšit účast českých firem na stavbě bloků, píše E15.



"Pokud to vlastník požaduje v souvislosti s jednotlivými subdodavateli, dodavatel je předloží ke schválení vlastníka," citoval server ze smlouvy. Až na výjimky, jakou je například český dodavatel turbín Doosan Škoda Power, bude KHNP vybírat dodavatele formou tendru.



Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) už dřív uváděl, že že podíl českých firem na stavbě a provozu nových jaderných bloků v Dukovanech dosáhne slibovaných 60 procent z projektu. Tento týden ve čtvrtek se v Jižní Koreji sešel s ředitelem KHNP Wangem Ču-ho. Podle Vlčka si potvrdili, že se výstavba dvou jaderných bloků v Dukovanech uskuteční včas a v rámci stanoveného rozpočtu.



O stavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou francouzské firmy EDF. Dalšího uchazeče, firmu Westinghouse, vyřadila ze soutěže už dříve. Smlouvu s KHNP firma Elektrárna Dukovany II podepsala 4. června, až Nejvyšší správní soud zrušil předběžné opatření krajského soudu, které zakazovalo smlouvu podepsat.



První blok v Dukovanech by měl být dokončený v roce 2036. Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou.



Soul/Praha - Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček svou asijskou cestu zakončil v Soulu jednáním s novým premiérem Jižní Koreje Kim Min-seokem z vládnoucí Demokratické strany. ČTK o tom dnes informovalo Vlčkovo ministerstvo. Jednali například o stavbě nových bloků jaderné elektrárny Dukovany, o pokračování spolupráce v oblasti polovodičů, automobilového průmyslu nebo univerzitního vzdělávání. Ve čtvrtek se Vlček sešel také s Wangem Ču-ho, ředitelem společnosti KHNP, která bude výstavbu v Dukovanech zajišťovat, a potvrdili, že výstavba dvou jaderných bloků se uskuteční včas a v rámci stanoveného rozpočtu.



"S Jižní Koreou nás kromě deset let trvajícího strategického partnerství pojí nejzásadnější projekt pro naši republiku – dostavba jaderné elektrárny Dukovany. Pan premiér mi potvrdil plnou podporu pokračování projektu ze strany nové vlády," uvedl Vlček.



Vztahy mezi Českem a Jižní Koreou označil Vlček za nadstandardní. Korea je podle něj jedním ze tří největších obchodních partnerů Česka v Asii a jihokorejské firmy se významně podílejí na české zaměstnanosti a růstu HDP. "Rozvoji našich vztahů pomáhá i posílená každodenní přímá linka mezi Prahou a Soulem," dodal Vlček.



Ministr na závěr své cesty jednal také se zástupci jihokorejského ministerstva obchodu nebo s jihokorejskými firmami sdruženými v Korea International Trade Association.



Vlčka v Asii doprovázela parlamentní delegace složená ze zástupců českých koaličních i opozičních stran, která se setkala s představiteli vládních i opozičních jihokorejských zákonodárců. Zásadním tématem jednání byla podle ministerstva dostavba Dukovan. "Spolupráce českých a korejských firem na projektu povede k win-win partnerství pro další jaderné projekty v zahraničí. Řešili jsme ale také aktuální situaci na Ukrajině nebo průmyslovou a technologickou spolupráci," uvedl předseda senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Miroslav Plevný.



Vlček zahájil pracovní cestu do Asie minulý týden a před Jižní Koreou navštívil Vietnam a Japonsko. Ve Vietnamu jednal například se svým protějškem Nguyenem Hongem Dienem, zástupci státního podniku Vietnam Electricity nebo elektrárny Mong Duong 2, v níž vlastní většinový podíl společnost Sev.en Global Investments ze skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače. V Tokiu měl Vlček na programu podpis memoranda o spolupráci či jednání s guvernérkou metropole Juriko Koikeovou.



