Americký Senát schválil klimatický balíček, koruna mezi ohroženými měnami kvůli krizi eurozóny a futures jsou kladné

zítra zveřejní své výsledky hospodaření. Americký Senát schválil přelomový zákon o daních, klimatu a zdravotní péči. Maďarský forint, polský zlotý a česká koruna jsou podle průzkumu Bloombergu nejzranitelnějšími měnami ve střední a východní Evropě vůči hrozící recesi eurozóny. A ekonomika Spojeného království se ve druhém kvartálu pravděpodobně poprvé od začátku roku 2021 dostala do recese. Futures dnes ráno ukazují do kladných čísel.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,6 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX +0,6 %.

Moody’s potvrzuje rating pro Českou republiku na Aa3 s negativním výhledem, dříve byl výhled stabilní.



ČEZ zveřejní své výsledky za 2Q22 v úterý 9. srpna. Konsensus trhu počítá s výnosy 65,9 mld. Kč, provozním ziskem EBITDA 20,8 mld. Kč a čistým ziskem 9,8 mld. Kč.



PKO Securities snižuje doporučení na Monetu na “hold” a snižuje cílovou cenu na 82,90 Kč proti předchozím 88,40 Kč.



Americký Senát schválil přelomový zákon o daních, klimatu a zdravotní péči, a tak putuje zeštíhlená verze domácí agendy prezidenta Joe Bidena do Sněmovny, kde by jej měla v pátek schválit demokratická většina. Demokraté označili návrh zákona za největší investici do boje proti změně klimatu, která kdy byla v USA provedena, a předpokládá se, že do konce dekády pomůže snížit emise skleníkových plynů o zhruba 40 % oproti úrovni z roku 2005. Padesátka republikánských senátorů hlasovala proti. Republikáni plán odmítají, protože podle nich uškodí ekonomice a podpoří už tak vysokou inflaci. Zákon by měl v případě schválení zajistit vládě v příštích deseti letech více než 700 miliard dolarů v příjmech. Většinu této částky má zajistit zavedení minimálně 15procentní daně pro výdělečné korporace, v kombinaci s posílením daňového úřadu IRS.



Maďarský forint, polský zlotý a česká koruna jsou nejzranitelnějšími měnami ve střední a východní Evropě vůči hrozící recesi eurozóny, když pokračuje válka na nedaleké Ukrajině. Podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg jsou obchodníci k těmto třem měnám více medvědí než k jakékoli jiné měně rozvíjejících se zemí s výjimkou ruského rublu a turecké liry. , Fidelity a InTouch Capital Markets vidí, že střední a východní Evropa bude v případě oslabení eura trpět více než jiné rozvíjející se trhy. Tyto tři měny jsou považovány za zvláště zranitelné vůči kolísající poptávce z eurozóny, která nakupuje asi 60 % exportu každé z těchto tří zemí.

Ekonomika Spojeného království se pravděpodobně poprvé od začátku roku 2021, kdy byla uzavřena kvůli omezením proti šíření koronaviru, snížila, což zvýšilo tlak na akci ze strany uchazečů o funkci premiéra. Hrubý domácí produkt za druhé čtvrtletí pravděpodobně klesl o 0,2 %, vyplývá z průzkumu agentury Bloomberg před oficiálními údaji z tohoto týdne. Bank of England očekává, že pokles ekonomiky potrvá do začátku roku 2024.