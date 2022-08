Akcie krátkodobě nic moc, opak platí u dlouhodobého výhledu, domnívá se stratég z UBS

Zisková sezóna zatím probíhá dobře. Firmy sice poskytují horší výhled, ale je zřejmé, že investoři očekávali ještě větší skepsi. Pro Yahoo Finance to uvedl akciový stratég David Lefkowitz z UBS Global Wealth Management. On sám nečekal, že se zisky propadnou, ale že ztratí na tempu růstu, k čemuž také dochází.



Špatný podle experta není ani vývoj na straně monetární politiky. Fed totiž zvýšil sazby o 75 bazických bodů tak, jak se čekalo. A hovořil o dalším vývoji způsobem, který byl povětšinou v souladu s tím, co říkal v minulosti. Pozitivní přitom je, že dříve byl znatelný postupný posun směrem k jestřábům, nyní k tomu ale nedošlo.







Akciové trhy jsou dnes podle Lefkowitze férově naceněny v případě, že ekonomika nespadne do recese a přijde hladké přistání. To by znamenalo, že zisky neporostou tak rychle, ale nedojde k jejich propadu. A pokud pak spolu s takovým scénářem na straně zisků pracujeme s „rozumnými valuačními násobky“, dostáváme podle experta hodnoty akciového indexu, které odpovídají těm dnešním.



Lefkowitz míní, že z krátkodobého hlediska není v současné době profil „riziko – návratnost“ na americkém akciovém trhu nic moc. Jiná je ale situace z dlouhodobějšího hlediska. Podle experta by totiž trh mohl generovat „hodně zdravou návratnost“ a představuje příležitost, která tu nějaký čas nebyla. Ohledně růstu zisků pak upřesnil, že on letos počítá s 8 % a pro příští rok s 3,5 %. To by mělo odpovídat scénáři hladkého přistání. Pokud pak na výsledné zisky aplikujeme PE kolem 16,5 – 17, „jsme v podstatě tam, kde se nacházíme nyní.“



Následující graf ukazuje očekávaný vývoj zisků podle konsenzu a podle :



Zdroj: Twitter



Ze sektorového pohledu se expert domnívá, že atraktivní zůstává stále energetika. Ceny ropy totiž „zůstanou poněkud výš“, protože po dlouhé roky byly omezovány investice do těžby a zpracování. Zajímavý může být i sektor zdravotní péče, nová regulace týkající se cen je pro firmy přijatelná a měla by dokonce snížit dosavadní nejistotu. K tomu expert doporučuje zaměřit se na akcie kvalitních a silných firem.



Zdroj: Yahoo Finance