Rozbřesk: Fiskální experimenty nové britské vlády se nelíbí libře, koruna vyhlíží zasedání ČNB

Ačkoliv na začátku nového týdne britská libra část ztrát smazala, tak se v posledních dnech ocitá pod dlouho nevídaným tlakem. Výrazně ztrácí na frontě s eurem, ale ještě dramatičtější propad se odehrává vůči americkému dolaru, kde se britská měna ocitla na nejslabších úrovních od poloviny osmdesátých let minulého století. U úrokových sazeb přitom pozorujeme opak, tedy jejich výrazný nárůst. Desetiletý dluhopis nese nejvíce od roku 2010.



Jedná se o zřídka viditelné pohyby, které však mají jasnou příčinu. Zdá se, že nová vláda se ve fiskální politice nechává tak trochu inspirovat kroky (nejen) českých kabinetů, a sice alespoň v tom, že tváří tvář rostoucím výdajům zároveň škrtá příjmy. Plánuje například zrušení nejvyššího daňového pásma a snížení základní sazby daně z 20 % na 19 %. Do toho vláda nedávno zrušila plánované zvýšení daní pro podniky a zároveň snížila registrační poplatky při nákupu nemovitostí. Nejradikálnější fiskální reforma od 70. let minulého století tak bude ve výsledku asi stát desítky miliard liber (hovoří se o 45 mld.). A ministr financí Kwarteng v rozhovoru pro BBC minulou neděli poznamenal, že toto je teprve začátek. Vnější podmínky jsou přitom v Británii nepříznivé stejně jako i jinde v Evropě a i za průlivem se samozřejmě potýkají s energetickou krizí, jejíž zmírnění jednoduše znamená velké rozpočtové výdaje...



Nová vláda tedy plánuje financovat výdaje novým dluhem. Trhy se proto obávají nevyhnutelných deficitů rozpočtu a běžného účtu (který již dosáhl 70letého rekordu) a rizikové přirážky u všeho britského tak rychle rostou. Pohyby trhu z posledních dní tyto pochybnosti jasně dokumentují a zvyšují "poptávku" po zásahu centrální banky (BoE). Ta sice tváří v tvář prudce oslabující měně včera uvedla, že v zájmu zachování kontroly nad inflací "nebude zdráhat změnit sazby" (a ministerstvo financí dodalo, že zrychlí přípravu plánu na fiskální konsolidaci). S plným vyhodnocením důsledků vládních politik ale plánuje BoE vyčkat až na listopadové zasedání (3.11.). To ale není úplně za rohem a uvidíme, zda se to vzhledem k celkově problematické hospodářské situaci v Evropě (viz včerejší propad německého indexu Ifo) BoE podaří...





*** TRHY ***



Koruna

Koruně nehraje do karet rostoucí nervozita na globálních trzích a během včerejšího obchodování se tak vrátila nad úroveň 24,60 EUR/CZK. Korunový trh vyhlíží rovněž čtvrteční zasedání ČNB, na kterém by měla bankovní rada potvrdit obrat kurzu a ponechat úrokové sazby beze změny. To bude poměrně dramaticky kontrastovat s vývojem v zahraničí a především hlavních ekonomikách, kde je cyklus utahování měnové politiky stále v plném proudu, což dle našeho názoru může vést k ještě intenzivnějším depreciačním tlakům na českou měnu.



Eurodolar

Volatilita na globálních měnových trzích zůstává vysoká, přičemž vítězem této bouře je vcelku jasně americký dolar. Ten se již na frontě s eurem usadil viditelně pod paritou a vyhlíží posun na ještě silnější úrovně. K tomu by mu vedle jestřábího Fedu mohla pomoci také zhoršující se ekonomická situace v eurozóně, která bude tuto zimu přinejlepším balancovat na hraně recese.



Ještě dramatičtější pád pak prožívá britská libra, a to v reakci na bezprecedentní daňové škrty nové vlády (viz úvodník). Trhy aktuálně počítají s velmi rychlým a agresivním utažením měnové politiky BoE (do konce roku zaceňují růst sazeb ze současných 2,25 % až téměř k 5 %), což by mohlo pomoci zastavit prudký propad. Problémy britské měny však primárně nesouvisejí s měnovou politikou, ale se ztrátou kredibility v politiku fiskální - pokud tudíž nepřijde obrat v rozpočtových plánech nové vlády, libra se může dále ubírat jižním směrem.



Akcie

Index S&P 500 skončil včerejší obchodní den pouze necelých 20 bodů od svého letošní minima z června. Technologický Nasdaq včera přidával již dokonce více než procento, ovšem velmi brzy pozitivní nálada vyprchala a první den posledního zářijového týdne zakončil s 0,6% ztrátou. Výrazně se propadly utility (-2,4 %), eneregetika (-2,5 %) a finance (-1,7 %). Pozitivní zpráva přišla pouze pro provozovatele kasin. Macau plánuje otevřít pro čínské turistické skupiny po téměř třech letech. Wynn Resorts na konto přidala 12 %, Las Vegas Sands 11,8 % a Melco Resorts & Entertainment dokonce 25,5 %.