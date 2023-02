Víkendář: Podle Morgan Stanley sazby porostou ještě dlouho poté, co si akcie sáhnou na dno

Fed udělal hodně práce a nemá moc důvodů, proč by nyní obracel a začal snižovat sazby. I kvůli tomu, že finanční podmínky v americkém hospodářství se uvolňují a nachází se zhruba na podobné úrovni jako v době, kdy centrální banka začala se zvedáním sazeb. Pro CNBC to uvedl Mike Wilson, který působí jako stratég v .



Wilson připomněl, že minulý rok byly finanční podmínky utahovány a na akciích proběhla korekce valuačních násobků. Nyní se ale podle něj akcie chovají, jako kdyby už neexistovaly žádné překážky na straně fundamentu. Jenže podle experta tomu tak není a fundament se zhoršuje. Letošní rok tak americké akciové trhy začaly překvapivě dobře s ohledem na očekávaný vývoj zisků i to, že Fed podle experta se zvedáním sazeb nepřestane.



Trhy se na fundament začnou zaměřovat více ve chvíli, kdy jim dojde, že sazby jen tak neotočí a nezamíří směrem dolů. Tedy ve chvíli, kdy se akcie začnou spoléhat na pozitivní impuls ze strany monetární politiky. Následující graf ukazuje historický vývoj zisků společností obchodovaných na americkém trhu. k tomu přidává predikce dalšího vývoje. Podle nich by zisky měly letos výrazně meziročně klesnout:

Zdroj: Twitter



Morgan Stanley ke grafu dodává, že takový vývoj ve firemním sektoru na základě historických zkušeností znamená i riziko pro trh práce – viz oranžovou křivku s vývojem nezaměstnanosti. U akcií se pak Wilson domnívá, že největší riziko nyní představují cyklické akcie. U nich podle něj panuje určitý optimismus ve vztahu k otevírání čínské ekonomiky a k polevujícím inflačním tlakům. On ovšem míní, že podobné faktory nezabrání poklesu zisků, a to zejména v tomto segmentu trhu.



Wilson hovořil o tom, že během ekonomického cyklu probíhá poměrně standardní vývoj, cose týče atraktivity jednotlivých investičních aktiv. Na počátku Fed zvedá sazby a v té době je nejlepší držet hotovost. Pak se postupně zvyšuje atraktivita vládních dluhopisů, následně dluhopisů korporátních a až nakonec akciového trhu. V USA nyní ale panuje „akciová kultura“ a „všichni chtějí zapřahat akciový vůz před koně, a to je chyba.“





tedy zatím nefandí americkým akciovým trhům, opak ale podle Wilsona již platí o trzích v Asii. Čas na nákup akcií v USA pak podle něj přijde ve chvíli, kdy budou trhy odrážet očekávaný pokles zisků a také odpovídajícím způsobem klesnou valuace. „Součástí tohoto příběhu bude i Fed, ale podle mého názoru sazby porostou ještě dlouho poté, co si akcie sáhnou na dno. Fed nemá motivaci otočit, byla by to chyba,“ uzavřel expert svůj pohled.



Zdroj: CNBC