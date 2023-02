Víkendář: Elektromobily ještě nejsou připraveny. Alternativa?

Na Yahoo Finance si všímají snižování cen vozů , k němu se přidává i a o dalším vývoji na trhu tu hovořil ředitel americké divize Mazdy Jeff Guyton. Na otázku, zda i jeho firma bude snižovat ceny, aby si udržela konkurenceschopnost, odpověděl, že tím si není tak jistý. Konkurenceschopnost jí prý může zajistit třeba nový model CX-90 s hybridním pohonem.



Podle ředitele nový model posouvá Mazdu směrem k prémiovým vozům, má tři řady sedadel a nejvýkonnější motory v historii automobilky. Co ale posun k elektromobilům namísto hybridů?



Guyton odpověděl, že Mazda se samozřejmě zajímá o „cestu k elektrifikaci“, ale lidé podle něj mají s elektromobily „rostoucí problémy“. Ty se týkají řady oblastí včetně nedostatečných možností, kde vůz nabít, či výdrže baterií v chladném nebo naopak horkém počasí. Oproti tomu vůz typu nové CX-9 dokáže podle experta uspokojit poptávku zákazníků po elektrickém pohonu s tím, že jsou schopni nabít jeho baterie i doma. A zároveň se u delších cest nemusí vůbec obávat, že nedojedou.







Guyton se domnívá, že poptávka po elektromobilech je znatelná, ale technologie ještě nejsou dostatečně vyspělé na to, aby jí dokázaly uspokojujícím způsobem vyhovět. Hybridy tak mohou být dlouhodobějším řešením této mezery. Tu z velké části vytváří nedostatečná infrastruktura potřebná k pohodlnému nabíjení elektromobilů. Podle experta ale navíc v tuto chvíli není jasné, zda bude nabídka surovin a materiálů nutných pro výrobu baterií dostatečná.



Na Yahoo se věnovali i snižování cen u elektromobilů. podle nich reaguje na nižší ceny vozů a hodlá snížit ceny u modelu Mustang Mach-E až o 6 tisíc dolarů (model GT s prodlouženým dojezdem). Obrázek porovnává ceny Tesly s Mustangem:



Ford podle Yahoo prodal v minulém roce asi 40 tisíc vozů Mach-E, nyní hodlá zvýšit produkci a „nikomu nebude na trhu uvolňovat místo“. Yahoo zmínilo názory, podle kterých se snižování cen negativně promítne do marží Tesly a poškodí hodnotu firmy. Podle jiných názorů ale dojde k poškození zisků jen krátkodobě a dlouhodobě se projeví vyšší objem výroby a větší množství prodaných vozů.







