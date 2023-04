Medvědí trh na dolaru a arogance moci

V sedmdesátých letech začal kurz amerického dolaru určovat trh a od té doby se na této měně střídají medvědí a býčí trendy. Ty obvykle trvají pět až sedm let. Pro CNBC to uvedl Ruchir Sharma z Rockefeller International s tím, že poslední býčí trh trvá na americké měně už asi deset let. Co expert předpovídá pro budoucnost?



Sharma hovořil o valuacích dolaru, které jsou podle něj nyní na podobných úrovních jako na vrcholech v osmdesátých a pak v devadesátých letech. Tyto „extrémní valuace“ jsou pak jedním z důvodů, proč expert čeká několikaletý medvědí trh na americké měně. K tomu dodal, že Spojené státy jsou stále závislé na vnějším financování a dosahují vysokých deficitů běžného účtu.







Sharma také míní, že na straně soukromých investorů i centrálních bank panuje touha diverzifikovat směrem od dolaru. K tomu je řada zemí jako Brazílie, Čína nebo Indie stále více přesvědčena, že by měla snížit svou závislost na dolaru. Na CNBC k tomu doplnili, že některé země již mají nové kontrakty s OPEC v jiných měnách než v dolarech. Stále tu je ale otázka, zda se o klesajícím významu dolaru ve světové ekonomice spíše jen hovoří, nebo zda tento odklon již nějakým reálnějším způsobem probíhá.



Investor na uvedenou otázku odpověděl, že on sám byl před pár lety dolarovým býkem, nyní ale ve vztahu k němu hovoří o určité „aroganci moci“. Tedy o tom, že kvůli údajné neexistenci alternativ se věří v pokračující silnou pozici americké měny ve světovém hospodářství. Podle experta ale přechod k alternativám nastat může. Mohou mít formu bilaterálních dohod podobných těm zmíněným výše.



Sharma také v souvislosti k alternativám k dolaru tvrdí, že cenu zlata v poslední době táhnou nahoru vyšší nákupy ze strany centrálních bank zemí jako Čína nebo Indie. Probíhá tedy hledání alternativ k dolaru. Následující graf porovnává vývoj dolarového indexu s cenami akcií na rozvíjejících se trzích (relativně k trhům ve vyspělých zemích). Dolar má podle něj tendenci oslabovat spolu s tím, jak rostou ceny akcií na rozvíjejících se trzích, a naopak.





Zdroj: CNBC, Twitter