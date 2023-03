Kam se vydá euro, dolar a česká koruna?

Danske Bank ve svém posledním měnovém výhledu píše, že je „opatrně optimistická“ ohledně uklidnění situace v bankovním sektoru. Co banka soudí o dalším pohybu hlavních měnových kurzů?



Graf ukazuje historický kurz eura k dolaru a přidává své predikce, které porovnává s konsenzem. Posle něj by mělo euro sílit a za rok by se mělo obchodovat za 1,11 dolaru. Danske vidí další vývoj jinak a věří v posilování kurzu americké měny k euru. Ten by se do 12 měsíců měl posouvat až téměř k paritě:





Danske svůj pohled opírá o krátkodobější výhled, a zejména o utažení globálních finančních podmínek. Strategické důvody pro silnější dolar pak vidí v porovnání amerických a evropských jednotkových nákladů práce a růstového výhledu spolu s predikcemi reálných sazeb. Rizikem pro predikce banky je zejména možný obrat v politice Fedu. Ten by teoreticky mohl přijít kvůli větší než očekávané slabosti americké ekonomiky, nebo nepolevujících tenzích v bankovním sektoru. Tabulka shrnuje predikce dalších měnových kurzů:





Japonský jen by měl k euru sílit, kurz libry vidí ekonomové Danske pro následující rok jako stabilní. Do roka by se pak za jedno euro mělo podle jejich predikcí platit 24,2 koruny. Domácí měna by tedy měla mírně oslabit. Druhá tabulka ukazuje predikce německé . Ta na rozdíl od Danske o EUR/USD uvažuje podobně jako konsenzus, protože predikuje oslabování kurzu americké měny. Příčinou by měl být zejména blížící se konec cyklu zvedání sazeb v USA. Ve druhé polovině příštího roku by tak měl kurz dosáhnout na 1,12. A u koruny zase vidí trend dalšího posilování:



Zdroj: Danske Bank, Commerzbank