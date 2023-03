BNP Paribas: Dolar zvyšuje atraktivitu evropských akcií, ale ty americké mají stále velkou přitažlivost 

Ředitel americké divize Jean-Yves Fillion hovořil na Bloombergu o tom, že jak americký Fed, tak Evropská centrální banka budou dál zvedat sazby. Obě banky totiž čelí pokračujícím inflačním tlakům a Fed by podle Filliona dokonce mohl ekonomiku poslat do recese, aby tyto tlaky snížil.



„Můžeme nakonec vidět terminální sazby, o kterých bychom ještě před pár týdny neuvažovali,“ řekl Fillion. Klienti jeho banky se ale podle jeho slov zaměřují na pozitivní stránku současného vývoje, kterou je pokračující silná ekonomická aktivita. Firmy tak investují do výroby a provádí i fúze a akvizice. Silný dolar pak na jednu stranu zvyšuje atraktivitu evropských trhů, na stranu druhou jsou ale evropští investoři stále přitahováni americkými trhy, protože „koneckonců jde stále o neodolnější ekonomiku na světě“.



Fillion se domnívá, že ještě před pár týdny bylo namístě uvažovat o slábnoucím dolaru. Jelikož se ale ukazuje, že inflace v USA „reakceleruje“, nahrává to většímu růstu sazeb a tudíž spíše posilujícímu dolaru. Ten může negativně ovlivňovat finanční výsledky některých amerických firem. Řada mezinárodních korporací má ale podle experta pobočky v zahraničí a to jim poskytuje přirozené zajištění proti síle dolaru.



Následující graf ukazuje vývoj jádrové inflace v eurozóně. The Daily Shot jej na Twitteru komentuje s tím, že „ECB má před sebou ještě hodně práce“:

Zdroj: Twitter



Druhý graf ukazuje index ekonomických překvapení od . I ten roste, což by mohlo indikovat vyšší terminální sazby, než s jakými se doposud počítalo:

Zdroj: Bloomberg, Twitter