Goldman Sachs reviduje svůj výhled na sazby Fedu, čeká "dřívejší a rychlejší" pokles

Ekonomové banky Goldman Sachs Group upravili svůj výhled pro nastavení měnové politiky Fedu a vidí nyní stabilní průběh snižování úrokových sazeb, který začne v březnu. Ekonomický tým banky pod vedením Jana Hatziuse předpokládá, že Fedem preferovaný ukazatel inflace - jádrový index cen PCE, který nezahrnuje volatilní náklady na potraviny a energie - do konce příštího roku zpomalí na 2,1 %, čímž fakticky splní 2% cíl Fedu.



"Ve světle rychlejšího návratu k cíli nyní očekáváme, že FOMC bude snižovat dříve a rychleji," napsal tým Goldman ve středeční poznámce. Goldman nyní předpovídá snížení sazeb o 25 bazických bodů na březen, květen a červen a další pohyby na čtvrtletní bázi. Banka z Wall Street dříve předpovídala, že Fed začne snižovat sazby až ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024 a v příštím roce provede pouze jeden krok.

Hatzius se v předchozí analýze domníval, že k tomu, aby sazby začaly klesat již v březnu příštího roku, by se toho „muselo ještě hodně stát“. Podstatnější ale podle něj bylo, že Fed má nyní prostor pro snižování sazeb v případě, že by jej bylo třeba kvůli ochlazování ekonomické aktivity. Tento prostor pro snižování sazeb mu dává i vývoj na trhu práce a jelikož by Fed mohl sazby snižovat, pravděpodobnost recese zůstává podle ekonoma aktuálně nízká.

Poslední čísla z amerického trhu práce považoval Hatzius za „přátelská“. Na jednu stranu nenaznačují opětovně rostoucí mzdové tlaky, ale na stranu druhou nedochází ani k přílišnému zhoršování na straně příjmů domácností. Podle ekonoma banky se bude růst mezd dál pohybovat směrem k „udržitelným 3,5 %“. Tuto úroveň by měl dosáhnout někdy během příštího roku.

Hatzius poukázal i na to, že jednotkové náklady práce, které vedle samotného vývoje mezd odráží také vývoj produktivity, nyní meziročně rostou o 1,6 %. Takové mírné zvyšování je podle ekonoma bezesporu v souladu s poklesem inflace k cíli americké centrální banky.

nyní přikládá recesi v následujících 12 měsících konkrétně jen 15% pravděpodobnost. Ekonom k tomu dodal, že v tuto chvíli se snížení sazeb ve druhé polovině příštího roku zdá pravděpodobnější než jejich pokles v polovině první. Vše ale bude záležet na dalších datech. Rychlejší posun směrem ke snižování sazeb by mohla přinést jednak slábnoucí ekonomická aktivita, ale také prudší pokles inflace.

se v jedné ze svých posledních analýz věnuje i chování akciového trhu poté, co Fed sníží sazby. Následující graf konkrétně ukazuje, jak se kolem prvního poklesu sazeb chovají valuační násobky.

Zdroj: X

v komentáři k obrázku píše, že poměry cen a zisků (PE) po prvním snížení sazeb obvykle rostou. Ukazuje na to medián popsaného vývoje, podle kterého se ovšem valuace do roka zvyšují jen asi o 5 %. A v některých případech se nezvyšují vůbec či dokonce klesají.

Zdroj: CNBC