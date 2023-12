Víkendář: Kam investuje jeden z nejlepších hodnotových investorů současnosti?

Andrew Wellington z Lyrical Asset Management je podle CNBC jedním z nejlepších hodnotových investorů současnosti. V jeho fondech jsou mimo jiné akcie společností Uber, Suncore, Broadcom, Flex či Centene. Na počátku rozhovoru ale odpovídal na dotaz týkající se společnosti . Proč se mu zdá zajímavá?



Investor uvedl, že zisky zmíněné firmy rostou již řadu let v průměru o 15 % ročně, což je podobné jako u společností typu , či Google. Nicméně valuace Expedie leží mnohem níž – poměr cen k ziskům se podle experta pohybuje výrazně níže než u jmenovaných firem. Wellington přitom předpokládá, že by měla být v následujících letech schopna zvyšovat své marže. Investor připomněl, že oblast cestovního ruchu čelila během roku 2020 problémům, ale byla schopná už v roce 2022 dosáhnout předchozí ziskovosti. Zmíněný růst marží by měl být dosažen díky „konsolidaci jednotlivých činností a orientaci na klíčové platformy“.



O akciích společnosti hovořil nedávno na CNBC i Mark Mahaney z ISI. Ten na nich poprvé za posledních deset let zvýšil své doporučení a cílovou cenu zvedl ze 135 dolarů na 200 dolarů. I Mahaney hovořil o nízkých valuacích a také změně v managementu firmy a vyšším tempu růstu tržeb a zisků. K tomu dodal, že poměr cen k ziskům se u Airbnb pohybuje kolem 30 a PE u společnosti Booking Holdings je u 20.



V portfoliu Lyrical Asset Management má nyní největší zastoupení akcie společnosti United Rentals. Zabývá se pronájmem strojů a zařízení pro stavební práce a další činnosti. Podle investora je v tomto oboru v USA největší firmou, a i když se investoři obávají její cyklické povahy, podle experta je naopak její tok hotovosti odolný vůči případné recesi. Firma by totiž měla těžit z programu vládních investic do infrastruktury. United Rentals dovedla během posledních patnácti let zvyšovat své zisky v průměru o 19 % ročně.





Na otázku týkající se Broadcomu investor uvedl, že relativně k akciím typu NVIDIA je levný, ale v takovém porovnání je toho levného hodně. On sám Broadcom vlastní a stále se mu líbí, „nicméně pozice snižuje.“ Valuace této akcie vzrostly i díky příběhům, které se točí kolem umělé inteligence, podle experta byl ale v tomto případě růst valuací vyšší, než by odpovídalo předpokládanému vývoji. Podle jeho odhadů umělá inteligence zvedne hodnotu firmy přibližně o 10 %.



Zdroj: CNBC