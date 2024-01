Komentáře Wallera z Fedu poslaly Wall Street dolů

Americké akciové trhy vzhledem k včerejšímu svátku vstoupily do nového týdne až dnes a od začátku se jim moc nedařilo. Je fakt, že technologicky laděný Nasdaq se v úvodu dokázal dostat do zelených čísel, ale Dow Jones i S&P 500 se po celý den obchodovaly v červených číslech. Jedním z důvodů tohoto vlažného vstupu byly i komentáře člena Fedu Christophera Wallera, který uvedl, že sice očekává letos snižování sazeb, ale tempo jejich snižování může být pomalé, protože Fed v tomto ohledu nemá kam spěchat. Svůj podíl na dnešním poklesu může mít i extrémně slabý index průmyslové aktivity NY Fedu, který se v lednu propadl na -43,7 bodů (konsensus -5 b.), což je nejnižší úroveň od jara 2020.



Při absenci nových zpráv se jako domeček z karet rozsypaly akcie Plug Power, které odepsaly přes 10 % a poprvé od března 2020 se podívaly na hranici 3 USD. Nepříjemný volný pád pokračoval i u akcií , kde se investoři čím dál více obávají, že (skoro)nehoda jeho letadla 737 Max z 5. ledna by se mohla negativně promítnout do objednávek. Akcie tohoto giganta od této události odepsaly již pětinu své hodnoty.



Na druhé straně spektra stály akcie z polovodičového sektoru, které pokračují v laufu. Tentokrát se do čela postavily akcie AMD, kde se analytici předhánějí se zvyšováním cílových cen. Ačkoliv se tento titul obchoduje nad 150 USD, průměrná cílová cena analytiků podle agentury Bloomberg dosahuje pouze 145 USD. Zdá se, jakoby analytici výrazně doháněly tento deficit, když například analytici dnes zvýšili svou cílovou cenu pro tento titul na 200 USD ze 120 USD. Slušné zisky si ale připsaly i akcie nebo také akcie , které si tak opět vylepšily své historické maximum.