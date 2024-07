Dnes vyjdou data o HDP za 2Q, snižování výhledů na zisky by mohlo ohrozit akciovou rally a futures jsou smíšené

Dnes vyjdou předběžné údaje o vývoji české ekonomiky ve druhém čtvrtletí. Snižování výhledů na zisky by mohlo ohrozit akciovou rally. Čínské značky získaly v červnu 11 % evropského trhu s elektromobily ve snaze prodat co nejvíce vozů před zavedením cel. A futures jsou dnes smíšené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX +0,0 %.



Český statistický úřad dnes v 9:00 zveřejní první předběžné údaje o vývoji ekonomiky ve druhém čtvrtletí. Podle analytiků je významné riziko, že mezičtvrtletní růst hrubého domácího produktu (HDP) zpomalil, a to především kvůli slabému výkonu průmyslu. V prvním čtvrtletí HDP mezikvartálně vzrostl o 0,2 procenta, meziročně byl vyšší o 0,3 procenta.



Mnoho největších evropských společností snižuje cíle zisků kvůli slabé poptávce, což by mohlo zvrátit letošní akciový růst. Podle stratégů v čele s Andreasem Brucknerem se v této výsledkové sezóně „výrazně“ snížily výhledy a výrazně převyšují předchozí čtyři čtvrtletí. snížilo svůj výhled na prodeje za tento rok, protože spotřebitelé bojují se zvyšováním cen. Majitel společnosti Gucci Kering varoval, že ziskovost ve druhém pololetí poklesne kvůli slábnoucí poptávce po luxusu. A Mercedes-Benz Group snížil horní hranici prognózy marže kvůli silné konkurenci v Číně. Akcioví analytici očekávali, že zisky na indexu Stoxx Europe 600 v roce 2024 stoupnou meziročně o 4 %, podle údajů sestavených agenturou Bloomberg Intelligence. Tyto odhady podpořily vzestup indexu na nová maxima, ale růst zisků pod tento konsensus by mohl rally zbrzdit.



Rozhodnutí Bank of England posílit nástroje řízení likvidity pro velké finanční instituce vedlo u některých ekonomů k názoru, že by centrální banka mohla zachovat, nebo dokonce urychlit – nikoli zpomalit – svůj plán prodejů aktiv v rámci kvantitativního utahování. Pokud by tento krok příští měsíc BOE potvrdila, vedlo by to k rychlejším ztrátám z prodejů dluhopisů, než se v současnosti předpovídá, což by mohlo zvýšit tlak na ministerstvo financí. Někteří ekonomové se domnívali, že by BOE mohla zpomalit tempo prodeje dluhopisů, aby se vyhnula neklidu na trzích po prudkém nárůstu využívání svých likvidních operací v posledních týdnech. To by ministryni financí Rachel Reevesové poskytlo až 10 miliard liber´ú na veřejné služby, jako jsou věznice, zdravotnictví a místní úřady. Místo toho nyní ekonomové očekávají, že BOE bude pokračovat ve stávajících plánech kvantitativního utahování nebo dokonce zvýší tempo prodeje dluhopisů, které v současnosti dosahují 100 miliard liber ročně.



Britský trh s bydlením vykazuje známky oživení z loňského propadu a případné snížení úrokových sazeb ze strany Bank of England by mohlo zvýšit důvěru potenciálních kupců, uvádí zpráva realitního portálu Zoopla. Dohodnuté prodeje za čtyři týdny do 21. července vzrostly o 16 % oproti předchozímu roku, zatímco průměrný agent měl k dispozici 33 domů k prodeji, což je nejvíce za šest let, ukázala data. To naznačuje, že prodejci jsou optimističtí. Zatímco ceny nemovitostí za posledních 12 měsíců vzrostly pouze o 0,1 %, Zoopla očekává pomalé, ale trvalé oživení s průměrným nárůstem o 2 % do konce roku. Prodeje v první polovině roku 2024 byly silnější než v roce 2023 a v předpandemických letech, ukázal dlouhodobý index týdenních prodejů portálu. Ceny pomalu rostly ve všech regionech Spojeného království, což zvrátilo pokles zaznamenaný v roce 2023, uvedla Zoopla.



Čínské značky získaly v červnu 11 % evropského trhu s elektromobily a zaznamenaly rekordní registrace, protože výrobci se snažili prodat co největší množství před uplatněním cel Evropské unie, která vstoupila v platnost začátkem tohoto měsíce. Vozy registrované před 5. červencem bylo možné prodávat zákazníkům bez dodatečných cel. Zda se jim podaří udržet nárůst objemu i po zavedení cel, se bude v následujících měsících bedlivě sledovat, zatímco hrozí, že napětí mezi Pekingem a Bruselem přeroste v obchodní válku.



Pětina Britů říká, že plánuje utratit více peněz za dovolené a nálada britských spotřebitelů dosáhla nejvyšší úrovně za tři roky, což je povzbudivé znamení pro některé maloobchodníky a cestovní kanceláře. Důvěra vzrostla z -5 % v březnu na 0 % tento měsíc, podle průzkumu PricewaterhouseCoopers zveřejněného v úterý. Tento nárůst je výrazným zlepšením z rekordního minima -44 % v září 2022, kdy vyšší účty dostaly rozpočty domácností pod tlak. Průzkum ukázal, že největší zájem je o výdaje na cestování, módu a potraviny. Stále však přetrvává opatrnost. Téměř tři čtvrtiny Britů plánují v příštích třech měsících snížit výdaje – stejný podíl jako loni, podle výzkumu.