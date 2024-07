HSBC: Politika Fedu je znatelně restriktivní, neutrální sazby leží na podobné úrovni jako před rokem 2020

Steven Major z na Bloombergu uvedl, že při odhadech dalšího vývoje na dluhopisových trzích je třeba mít názor na to, kde se nachází nějaká dlouhodobá rovnováha. To znamená neutrální sazby a výnosy, které by ekonomiku ani nestimulovaly, ani nebrzdily. K tomu Major dodal, že hodně lidí při podobných úvahách a rozhovorech „vypíná“. Uvažují totiž tak, že podobná rovnováha se těžko odhaduje, tudíž se jí nebudou zaobírat. Jenže je tu jedna podstatná věc.



Ekonom poukázal na to, že lidé sice nemusí být ochotni uvažovat o neutrálních sazbách a rovnovážném dlouhodobém stavu, jenže každý, kdo dluhopisy prodává, nebo je naopak kupuje, implicitně přijímá určitý pohled a názor na tyto oblasti. Výnosy dlouhodobějších dluhopisů totiž nejsou dány tím, kde se nachází současné sazby centrální banky. Jejich výši určuje očekávaný vývoj sazeb v budoucnu včetně toho, kde by se nakonec měly usadit. Tedy onen rovnovážný stav.







Pokud se tedy někdo například domnívá, že rovnovážné sazby Fedu se nachází kolem 4 %, znamenalo by to, že současné výnosy desetiletých vládních dluhopisů nemají velký prostor pro pokles. K tomu by takový dohad implikoval, že současné sazby Fedu nejsou výrazně restriktivní, protože se zase tolik nevzdálily od sazeb neutrálních. přitom vidí neutrální sazby podobně jako Fed. Tedy něco nad 2,5 %. Jejich úroveň by se tak nijak výrazně nezměnila a pohybovaly by se na podobné výši jako před rokem 2020.



V případě, že by se neutrální sazby pohybovaly u 2,5 %, by byla současná monetární politika americké centrální banky dost restriktivní, protože sazby skutečné by se nacházely na více než dvojnásobku těch neutrálních. K tomu ekonom uvedl, že při posuzování výše neutrálních sazeb je dobré uvažovat o tom, co se během posledních let změnilo. Často se přitom podle něj uvažuje obráceně, investoři vidí změnu v sazbách a ve výnosech a z toho odvozují, že se musely změnit i sazby neutrální. Jenže na trhu podle Majora došlo hlavně ke zvednutí rizikových prémií, což není to samé jako faktická změna situace.



Podle ekonoma tedy k žádné výrazné změně v celkových podmínkách nedošlo, jen se zvýšilo riziko této změny v budoucnu, na dluhopisových trzích tak vzrostly prémie spojené s tímto rizikem, a proto došlo k růstu výnosů. To ovšem není to samé jako růst výnosů daný přímo změnou prostředí.



Zdroj: Bloomberg