Hladké přistání je pravděpodobné, pokles sazeb o 25 bazických bodů by přinesl „něco pro každého“

Bývalý prezident Fedu v St. Louis Fed President James Bullard na CNBC uvedl, že poslední inflační data jasně ukazují na zářijové snížení sazeb, které podle něj dosáhne 25 bazických bodů. Pozornost se bude přesouvat k zasedáním FOMC naplánovaným na listopad a prosinec. S tím, že v základním scénáři se nyní dá počítat u obou s dalšími poklesy sazeb o 25 bazických bodů.



Ekonom míní, že americké hospodářství prochází hladkým přistáním. K diskusi o vlivu fiskální politiky na vývoj inflace pak uvedl, že první fiskální program byl nutný, aby nevznikla krize. Další programy začínající na konci roku 2020 byly ale „přehnané“. K tomu Fed držel sazby stále nízko a vše vyústilo v prudký obrat monetární politiky, jehož cílem bylo snížit vzniklé vysoké inflační tlaky. K tomu Bullard dodal, že vládní pomoc a stimulace šla z velké části „přímo na účty“ spotřebitelů. Šlo tak o období, kdy se celková politika maximálně posunula k tomu, co bývá nazýváno „tištění peněz“, které podle něj znatelně přispělo k předchozí inflaci.







Další bývalý zástupce Fedu Roger Ferguson věří v „sérii poklesů sazeb o 25 bazických bodů“. „Jen čas ale řekne,“ kam až sazby klesnou. I proto, že si nyní „nikdo není jistý tím, kde se nachází neutrální sazby.“ Tedy úroveň sazeb, které by ekonomiku ani nestimulovaly, ani nebrzdily. Vedení centrální banky se přitom snaží jednat na základě konsenzu. A podle Fegusona se momentálně mohou objevovat hlasy poukazující na znatelný pokles inflace. Ale jiné mohou zase klást důraz na to, že inflace se stále nepřiblížila cíli ve výši 2 %. I to může hovořit pro poklesy sazeb o 25 bazických bodů, protože ty mohou „nabídnout něco pro každého“.







„Fed se nyní nesnaží dosáhnout oslabení trhu práce, ale jeho stability.“ Hladké přistání je aktuálně „pravděpodobnější“, Ferguson přitom k tomuto scénáři dříve vyjadřoval určitou skepsi. Pokud by ho bylo skutečně dosaženo, „bylo by to výborné pro ekonomiku i pro reputaci Fedu.“ Graf ukazuje predikce růstu americké ekonomiky od a konsenzus. Ten pro letošní rok hovoří o výrazně slabším tempu růstu než ekonomové , ale ani konsenzus nepočítá s recesí:





Zdroj: CNBC