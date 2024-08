Víkendář: Daly (Fed) míní, že monetární politiku je třeba upravit, reálné neutrální sazby odhaduje kolem 1 %

Prezidentka Federal Reserve Bank of San Francisco Mary Daly hovořila na Bloombergu o tom, že americká centrální banka potřebovala vidět několik měsíců klesajících inflačních tlaků. K tomu skutečně došlo, nyní jsou rizika z hlediska monetární politiky vyrovnaná a „je namístě politiku upravit“.



Daly považuje za nepravděpodobné, že by se do září objevila informace, která by zamezila poklesu sazeb v příštím měsíci. Není totiž namístě držet politiku „v silné restrikci“ v době, kdy inflace klesá. I proto, že samotný pokles inflace zvyšuje reálné sazby a dochází tak k pasivnímu utahování monetární politiky. Zmíněná vyrovnaná rizika také znamenají, že Fed by nyní měl klást stejnou váhu dalšímu poklesu inflace na straně jedné a ekonomickému růstu a vývoji na trhu práce na straně druhé.



Ekonomka uvedla, že když se začne měnit situace na trhu práce, často k tomu dochází prudkými skoky. V současné době ale podle ní známky takového obratu patrné nejsou, nedochází k růstu propouštění. Podle CNBC přitom momentálně trhy počítají s poklesem sazeb do konce roku o jeden procentní bod. Pokud by Fed snižoval sazby na plánovaných zasedáních FOMC, znamenalo by to alespoň jeden pokles o 50 bazických bodů. Daly k tomu jen dodala, že další směr sazeb je dolů a Fed je musí snižovat tak, aby „nedostal ekonomiku do pozice slabosti“.







Ekonomka vidí jako základní scénář pokračující pokles inflace a zároveň trh práce, na kterém nedochází k výraznějšímu zhoršení situace. Pak by v září bylo namístě snížení sazeb o 25 bazických bodů. Prudší by byl jejich pokles spíše v případě, že by se objevovaly jasné známky většího ochlazování na trhu práce. Ani ochlazování ekonomiky není pro Daly vítaným jevem, protože v tuto chvíli jej není třeba. I nadále je přitom zapotřebí řídit se daty, která z hospodářství aktuálně přicházejí.



I po případném zářijovém snížení sazeb bude monetární politika stále restriktivní. Daly odhaduje neutrální sazby v reálném vyjádření kolem 1 %, před rokem 2020 se přitom mohly pohybovat kolem 0,5 %. Jestliže přitom k 1 % neutrálních sazeb přidáme inflaci, tak se neutrální nominální sazby stále pohybují hluboko pod současnými sazbami centrální banky. To ukazuje, že i kdyby Fed nyní snížil sazby o 25 bazických bodů, politika se bude stále nacházet v restrikci a „bude ještě dlouhá cesta k dosažení neutrálních sazeb“. Tedy úrovní, při kterých sazby hospodářství nestimulují, ale ani jej nebrzdí.



Růst se nyní podle Daly pohybuje u trendu, který odhaduje na 1,5 – 2 %. Inflace přitom „musí klesnout k 2 %, protože Fed se k tomu zavázal.“ Zároveň by tak ale měl činit „co nejjemnějším způsobem“, zejména s ohledem na trh práce. Na straně sazeb i velikosti rozvahy Fedu tak bude docházet k „normalizaci“, ale zároveň musí klesat inflace k cíli centrální banky.



Zdroj: CNBC