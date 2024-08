Invesco: Holubice křičí. Fed hlasitě signalizuje zářijové snížení sazeb

V minulém týdnu se americký Federální rezervní systém (Fed) vyjadřoval značně holubičím způsobem, což jen zvýšilo očekávání zářijového snížení úrokových sazeb. Nejprve jsme se dočkali zápisu z červencového zasedání Federálního výboru pro volný trh (FOMC), který byl překvapivě holubičí. Poté během svého dlouho očekávaného projevu v Jackson Hole předseda Fedu Jay Powell naznačil, že změna politiky je na spadnutí.



Podle FOMC je pravděpodobně vhodné snížit sazby v září



Zápis z červencového zasedání FOMC byl překvapivě holubičí; účastníci zasedání uznali, že USA dosáhly přesvědčivějšího dezinflačního pokroku. Důležitější je, že se zaměřili na rizika působící směrem dolů, zejména na oslabující trh práce a obavy z vážnějšího zhoršení – a červencové zasedání samozřejmě proběhlo dlouho před srpnovým zveřejněním předběžného ročního přehledu pracovních míst, který ukázal značnou revizi vytvořených pracovních míst směrem dolů.



Zatímco „několik“ účastníků poznamenalo, že příliš brzké uvolnění měnové politiky by mohlo znamenat riziko obnovení inflace, „mnoho“ účastníků říkalo, že příliš malé nebo příliš pozdní uvolnění politiky „by mohlo znamenat riziko nepřiměřeného oslabení ekonomické aktivity nebo zaměstnanosti“.



Minulý týden viceguvernér Bank of Japan Šiniči Učida navrhnul určité uklidnění: „Vzhledem k tomu, že jsme svědky prudké volatility na domácích i zahraničních finančních trzích, je nutné zachovat současnou úroveň uvolňování měnové politiky.“



Zdá se, že Fed již nevidí rizika jako vyvážená. Někteří účastníci upozornili na riziko, že další postupné uvolňování podmínek na trhu práce by mohlo přejít ve vážnější zhoršení. Většina účastníků poznamenala, že rizika ohrožující cíl zaměstnanosti se zvýšila, a mnoho účastníků poznamenalo, že rizika ohrožující inflační cíl se snížila.



Je také důležité poznamenat, že ekonomická prognóza zaměstnanců pro červencové zasedání FOMC byla „snížena převážně v reakci na slabší než očekávané ukazatele trhu práce“. Dozvěděli jsme se také, že „naprostá většina“ účastníků uvedla, že „by bylo pravděpodobně vhodné politiku na příštím zasedání uvolnit“, pokud by se ekonomika vyvíjela podle očekávání výboru.



Powell vysvětluje, že nyní je čas na úpravu politiky Fedu



Pak přišel dlouho očekávaný Powellův projev ze sympozia Fedu v Kansas City v Jackson Hole. Powell byl více holubičí, než jsem očekávala. Podle mého názoru Powell řekl správné věci a naznačil, že změna politiky je na spadnutí: „Nastal čas, aby se politika přizpůsobila. Jakým směrem se to bude vyvíjet je jasné a načasování a tempo snižování sazeb bude záviset na příchozích datech, vývoji výhledu a rovnováze rizik.“ Prohlásil také: „Neusilujeme o další ochlazení podmínek na trhu práce a ani je nevítáme“.



Powell dokonce nepoužil termín „postupné“, aby popsal svá očekávání kolem snižování sazeb. Není překvapením, že trhy reagovaly pozitivně, přičemž se dařilo především akciím s nízkou kapitalizací a cyklickým akciím.



Naposledy Fed zvýšil sazby 26. července 2023. Pokud dojde ke snížení sazeb v září, znamená to, že mezi posledním zvýšením sazeb a prvním snížením sazeb uplyne přibližně 14 měsíců, což je výrazně delší doba než průměrný časový rámec mezi koncem zpřísňování a začátkem uvolňování (průměrná doba od posledního zvýšení sazeb do prvního snížení sazeb v posledních čtyřech cyklech činila 9 měsíců).



Trhy pozorně sledují ekonomická data



Akcie na tento okamžik dlouho čekaly. V minulém roce jsme měli několik období, kdy akcie s malou tržní kapitalizací a cyklické akcie krátce výkonnostně překonávaly, ale nikdy to nebylo udržitelné. Tentokrát se však domnívám, že taková výkonnost by mohla být udržitelná – pokud nové ekonomické údaje znovu nevyvolají obavy z recese.



"Měkké přistání je stále mým základním scénářem pro americkou ekonomiku, ale riziko recese se zvyšuje každým dnem, kdy je měnová politika restriktivní," uvádí Kristina Hooper, vedoucí stratéžka pro globální trhy. Od nynějška až do zářijového zasedání FOMC bychom měli pozorně sledovat ekonomická data, zda se neobjeví známky dalšího oslabení, protože riziko recese je největším rizikem, kterému ekonomika nyní čelí, dodává. V minulých měsících byly špatné zprávy o ekonomice považovány za dobrou zprávu pro akcie, protože zvyšovaly šance na snížení sazeb Fedu. Nyní je však pravděpodobné, že špatné zprávy budou jednoduše vnímány jako špatné zprávy. Horší, než očekávaná ekonomická data by mohla zejména zhatit jakoukoli rally s malými kapitalizacemi nebo cyklickou rally.



Zdroj: Invesco