EY: Téměř polovina německých průmyslových firem se chystá do zahraničí

Téměř polovina německých průmyslových firem chce expandovat do zahraničí, ukázal průzkum poradenské společnosti EY. Domácí investice neplánuje ani šestina oslovených, podniky táhnou do zahraničí lepší podmínky, uvedla agentura Reuters.



V zářijovém telefonickém průzkumu mezi vrcholovými manažery 115 průmyslových podniků jich 45 procent uvedlo, že se poohlížejí po zahraničí. Pouze 13 procent chce založit nové závody v Německu.



Asi 29 procent oslovených společností plánuje přesunout pracovní místa z Německa do zahraničí. Pouze čtyři procenta plánují vrátit pracovní místa zpět. Téměř dvě třetiny manažerů uvedly, že v příštích letech očekávají úbytek pracovních míst v Německu. Pouze 48 procent jich očekává v příštích pěti letech zlepšení situace.



"Německý průmysl vysílá varovné signály," říká Jan Brorhilker, který je vedoucím partnerem divize Assurance společnosti EY v Německu. "Vzhledem ke chmurným ekonomickým vyhlídkám na domácím trhu se mnoho společností poohlíží po zahraničí, aby tam využily lepších podmínek," dodal.



Německá ekonomika byla loni nejslabší mezi velkými zeměmi eurozóny. Horšící se podnikatelské vyhlídky v největší evropské ekonomice v letošním roce zvyšují tlak na koaliční vládu kancléře Olafa Scholze, aby se na průmysl zaměřila.



Přibližně 70 procent oslovených označuje za jednu ze tří nejdůležitějších překážek hospodářského oživení přebujelou administrativu. Téměř každý druhý manažer průmyslové firmy pak označil za zabijáky růstu špatná politická rozhodnutí.



"Průmysl se dusí v džungli předpisů a požadavků na vykazování," říká Brorhilker. "Nepotřebujeme žádné velké plány průmyslové politiky. To, co je potřeba, je rychlost, pragmatismus a vstřícnost k podnikatelům,“ dodal.