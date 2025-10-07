Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Jan Bureš: Automotive jede, zbytek průmyslu brzdí. Očekáváme zpomalení ekonomiky

Jan Bureš: Automotive jede, zbytek průmyslu brzdí. Očekáváme zpomalení ekonomiky

07.10.2025 10:42, aktualizováno: 7.10. 10:55
Autor: Jan Bureš, Patria Finance

Aktualizováno

Průmyslová výroba v srpnu překvapivě poklesla o 1,3 %, čímž zaostala za očekáváním růstu, a potvrdila tak letní stagnaci české ekonomiky. Zatímco automobilový sektor nadále táhne zpracovatelský průmysl díky téměř plnému využití kapacit, většina ostatních odvětví spíše přešlapuje na místě – včetně energeticky náročných výrob a strojírenství. Výhled na podzim zůstává opatrný, s očekávaným zpomalením růstu HDP, který by měl letos dosáhnout 2,2 procent, tedy méně než předpokládá ČNB.

1

Průmyslová výroba v srpnu zaostala za naším očekáváním, když meziročně reálně poklesla o 1,3 procenta, zatímco my jsme předpokládali růst o 1 procento. Po relativně silném červenci tak v srpnu o něco výrazněji výroba zvolnila a za celé léto víceméně stagnovala.

Když pomineme energetiku a zaměříme se čistě na zpracovatelský průmysl, vidíme, že v posledních měsících dál narůstá produkce v segmentu automotive, který podle průzkumu mezi podniky jede “na plný plyn”, a využití produkčních kapacit se zde blíží 100 %.

Zbytek průmyslu zdaleka takové štěstí nemá. Daří se také relativně výrobcům kovových výrobků a farmaceutickému průmyslu, i když i tam byl poslední měsíc slabší. Jinak odvětví v nejlepším případě stagnují – jako energeticky nároční zpracovatelé základních kovů nebo výrobci skla a keramiky. U nich jsou však úrovně výroby na relativně nízkých úrovních. A pak bohužel nevidíme stále výraznější rozjezd v některých páteřních odvětvích, v čele se strojírenstvím.

Během podzimních měsíců čekáme spíše přetrvávající stagnaci vlivem zpožděného efektu amerických cel na Evropu. Další vlnu oživení očekáváme až v příštím roce. Zpracovatelský průmysl tak letos podle našich odhadů v průměru neporoste o moc více jak o 1 %, přičemž mezi výkony jednotlivých odvětví přetrvají poměrně výrazné rozdíly.

Celkově však dnešní čísla z průmyslu nevybočují z našeho základního scénáře, ve kterém předpokládáme lehké celkové zvolnění ekonomické aktivity ve druhé polovině tohoto roku. Dál očekáváme za třetí kvartál růst ekonomiky o 0,3 procenta mezikvartálně (oproti půl procentu ve 2Q) a za celý rok 2025 pak růst o 2,2 procenta. To je podobně jako v případě roku 2026 (1,9 procent) konzervativnější odhad, než má centrální banka, která předpokládá v obou letech růst na úrovni 2,6 %.

 
 

Čtěte více:

Jan Bureš: Průmysl pozvolna jede dál o něco rychleji, zejména díky automotive
08.09.2025 10:07
Jan Bureš: Průmysl pozvolna jede dál o něco rychleji, zejména díky automotive
Průmysl v červenci meziročně vzrostl o 1,8 % a lehce překonal naše oče...
Ceny v průmyslu v srpnu meziročně opět klesly
16.09.2025 10:39
Ceny v průmyslu v srpnu meziročně opět klesly
Ceny průmyslových výrobců v Česku v srpnu meziročně opět klesly, a to ...
V Porsche či BMW zjistili, že luxusní elektromobily netáhnou. A tak couvají
30.09.2025 14:42
V Porsche či BMW zjistili, že luxusní elektromobily netáhnou. A tak couvají
Porsche, BMW či Mercedes. Výrobci luxusních automobilů čelí nemalému p...
Český průmysl v září zpomalil, ale důvěra roste. PMI klesl na 49,2 bodu
01.10.2025 10:19
Český průmysl v září zpomalil, ale důvěra roste. PMI klesl na 49,2 bodu
Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v září mírně zhoršily. I...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
07.10.2025
15:41Zlato pokořilo hranici 4 000 dolarů za unci
15:02Vládní akvizice pod Trumpem: Intel, těžaři, ocel. Další na řadě obrana?
13:33Datová centra rostou. Kdo je bude napájet? Tady jsou dva horké tipy  
11:56Ztratí dolar pozici bezpečného přístavu?
11:19Český zahraniční obchod v srpnu s přebytkem. EU pomáhá, mimoevropské trhy ztrácí
11:11Boom inženýrských staveb táhne české stavebnictví. V srpnu rostlo nejrychleji za 7 let
10:42Jan Bureš: Automotive jede, zbytek průmyslu brzdí. Očekáváme zpomalení ekonomiky
8:59Rozbřesk: Koruna po slabší inflaci lehce slábne, dluhopisy pod tlakem
8:47AMD na euforické vlně, obavy z AI horečky a zlato místo dolaru  
6:21Od sandálů po stream. Tři akcie, které mohou v říjnu zazářit podle BofA
06.10.2025
17:20Mimořádný optimismus a jedna finance fiction teorie předraženého trhu
16:34PODCAST Týdenní výhled: Politické krize, růst AMD i záhadná Tesla  
13:36AMD uzavřelo partnerství s OpenAI, akcie čipového výrobce letí nahoru o 25 procent
12:29Možná koalice otevírá cestu k převzetí ČEZ. Dopad by mohly pocítit i banky
12:07Boeing znovu nabírá výšku. Plánuje výrobní expanzi 737 Max
11:53Francouzská a japonská politika mává s trhy. Koruna reaguje spíš na data než na volby  
11:47Aston Martin ztrácí výkon. Výhled ještě více brzdí cla a slabá poptávka
10:51Verisure bude od středy na burze, od investorů získá 3,2 miliardy eur
10:43Francouzský premiér Lecornu rezignoval. Investoři reagují výprodejem dluhopisů
10:18Japonsko povede první premiérka. Akcie rostou, dluhopisy a jen pod tlakem

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - Průmyslové objednávky, y/y
9:00CZ - Obchodní bilance - nár. pojetí, mld. Kč
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Zahraniční obchod, mld. USD
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět