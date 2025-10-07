Jan Bureš: Automotive jede, zbytek průmyslu brzdí. Očekáváme zpomalení ekonomiky

Aktualizováno
Průmyslová výroba v srpnu překvapivě poklesla o 1,3 %, čímž zaostala za očekáváním růstu, a potvrdila tak letní stagnaci české ekonomiky. Zatímco automobilový sektor nadále táhne zpracovatelský průmysl díky téměř plnému využití kapacit, většina ostatních odvětví spíše přešlapuje na místě – včetně energeticky náročných výrob a strojírenství. Výhled na podzim zůstává opatrný, s očekávaným zpomalením růstu HDP, který by měl letos dosáhnout 2,2 procent, tedy méně než předpokládá ČNB.
Průmyslová výroba v srpnu zaostala za naším očekáváním, když meziročně reálně poklesla o 1,3 procenta, zatímco my jsme předpokládali růst o 1 procento. Po relativně silném červenci tak v srpnu o něco výrazněji výroba zvolnila a za celé léto víceméně stagnovala.
Když pomineme energetiku a zaměříme se čistě na zpracovatelský průmysl, vidíme, že v posledních měsících dál narůstá produkce v segmentu automotive, který podle průzkumu mezi podniky jede “na plný plyn”, a využití produkčních kapacit se zde blíží 100 %.
Zbytek průmyslu zdaleka takové štěstí nemá. Daří se také relativně výrobcům kovových výrobků a farmaceutickému průmyslu, i když i tam byl poslední měsíc slabší. Jinak odvětví v nejlepším případě stagnují – jako energeticky nároční zpracovatelé základních kovů nebo výrobci skla a keramiky. U nich jsou však úrovně výroby na relativně nízkých úrovních. A pak bohužel nevidíme stále výraznější rozjezd v některých páteřních odvětvích, v čele se strojírenstvím.
Během podzimních měsíců čekáme spíše přetrvávající stagnaci vlivem zpožděného efektu amerických cel na Evropu. Další vlnu oživení očekáváme až v příštím roce. Zpracovatelský průmysl tak letos podle našich odhadů v průměru neporoste o moc více jak o 1 %, přičemž mezi výkony jednotlivých odvětví přetrvají poměrně výrazné rozdíly.
Celkově však dnešní čísla z průmyslu nevybočují z našeho základního scénáře, ve kterém předpokládáme lehké celkové zvolnění ekonomické aktivity ve druhé polovině tohoto roku. Dál očekáváme za třetí kvartál růst ekonomiky o 0,3 procenta mezikvartálně (oproti půl procentu ve 2Q) a za celý rok 2025 pak růst o 2,2 procenta. To je podobně jako v případě roku 2026 (1,9 procent) konzervativnější odhad, než má centrální banka, která předpokládá v obou letech růst na úrovni 2,6 %.