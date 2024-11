FT: Wall Street se obává výdajů na umělou inteligenci ve výši 200 miliard dolarů

Výdaje velkých technologických společností na nástroje umělé inteligence (AI) by jen za letošní rok mohly dosáhnout 200 miliard dolarů (4,7 bilionu Kč). Uvedl to server listu Financial Times (FT) na základě analýzy banky . Tento týden zveřejněné finanční zprávy firem , Meta, a Alphabet navíc naznačily, že investice do této oblasti přinášejí první výsledky. Podle FT lze také očekávat, že příští rok investice do AI ještě porostou. Prudký nárůst investic do čipů a datových center nezbytných pro rozvoj AI nicméně vzbuzuje mezi investory na Wall Street obavy ohledně návratnosti.



Analytici očekávají, že zmíněné čtyři největší americké technologické firmy letos navýší kapitálové výdaje meziročně o 42 procent, přičemž většina prostředků směřuje na datová centra. Souhrnná částka dosáhne 209 miliard USD.



Narůstající náklady na AI vyvolávají obavy investorů ohledně vlivu na ziskové marže. "Investoři si kladou otázku, zda končí období, kdy firmy hlásily překonávání a zvyšování (při oznamování čtvrtletních výsledků)," řekl FT Jim Tierney, investor do růstových akcií ve společnosti AllianceBernstein.



Amazon Web Services sice dosáhl vyšší než očekávané marže, ale růst v oblasti cloudových služeb nenaplnil nejoptimističtější scénáře. a Alphabet zaznamenaly zrychlení růstu v cloudových službách, nicméně varovaly, že tento trend zřejmě v následujícím čtvrtletí zvrátí problémy s dodavatelskými řetězci.



Po mohutné dvouleté růstové vlně, kdy se očekávání zisků velkých technologických společností zvýšila by to podle FT mohlo znamenat bod obratu. Technologický index Nasdaq Composite ve čtvrtek uzavřel o 2,8 procenta níže, přičemž společnosti , Meta a výrobce čipů pro AI zaznamenaly pokles, který v souhrnu znamená propad tržní hodnoty o 400 miliard dolarů.



Navzdory vysokým nákladům společnosti tento týden hlásily pozitivní dopady AI na svůj byznys, i když konkrétní čísla často chybí. Meta a tvrdí, že AI přispěla k růstu zisků z reklam a zvýšila zájem uživatelů o jejich platformy.



"Transformace založená na umělé inteligenci (AI) mění práci, pracovní nástroje a pracovní postupy napříč všemi rolemi, funkcemi a podnikovými procesy", uvedl ve středu generální ředitel Satya Nadella.



Firmě se podle Nadelly díky tomu daří získávat nové zákazníky, kterým pomáhá s aplikováním nástrojů AI v jejich podnikání. Firma očekává, že tržby z AI brzy dosáhnou 10 miliard dolarů ročně. AI asistent Copilot od je součástí balíčku 365 a vykazuje rekordní růst.