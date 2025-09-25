Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Německé hospodářství letos vzroste o 0,2 procenta, odhadují instituty

Německé hospodářství letos vzroste o 0,2 procenta, odhadují instituty

25.09.2025 10:54
Autor: ČTK

Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se v letošním roce zvýší o 0,2 procenta. Ve společném podzimním výhledu to dnes uvedlo pět předních německých hospodářských institutů. V jarní prognóze předpovídaly růst jen o 0,1 procenta. Kvůli expanzivní fiskální politice vlády kancléře Friedricha Merze by podle výzkumníků mohlo německé hospodářství v příštím roce vzrůst o 1,3 a v přespříštím o 1,4 procenta. Německo je největším obchodním partnerem České republiky.

"Německé hospodářství stojí nadále na hliněných nohách," uvedla hlavní ekonomka DIW Geraldine Danyová-Knedliková. "V nadcházejících dvou letech se sice citelně zotaví, vzhledem k přetrvávajícím strukturálním slabinám ovšem tato dynamika nebude mít dlouhého trvání," dodala.

Strany Merzovy vlády - konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) - se už v březnu dohodly na vzniku zvláštních fondů na obranné výdaje a na investice do infrastruktury, které budou financované z půjček. Německo plánuje do roku 2029 postupně zvýšit výdaje na obranu na 3,5 procenta HDP, už letos by měly dosáhnout 2,4 procenta HDP. Ve fondu na infrastrukturní investice bude 500 miliard eur (přes 12 bilionů Kč). Peníze z něj mají putovat na opravu silnic, železnic, mostů a energetické soustavy, ale například i do škol, školek a nemocnic. Pětina by měla být investována do klimatických opatření, další pětinu mají obdržet jednotlivé spolkové země.

Ze zvláštních fondů vyjdou podle pětice institutů impulzy, které se v německé ekonomice projeví, ale za delší dobu, než s jakou počítá rozpočet. "Půjčky slouží také k tomu, aby se (vláda) vyhnula konsolidaci, která by přitom byla potřebná," stojí ve zprávě ekonomických odborníků.

Expanzivní fiskální politika podle institutů sice podpoří hospodářské zotavení, "strukturální problémy se ale budou jen kašírovat", protože potřebné reformy k posílení hospodářské pozice Německa nejsou v dohledu. Hospodářství podle ekonomů brzdí a nadále budou brzdit ceny energií, které jsou v mezinárodním srovnání v Německu vysoké, dále vysoké jednotkové náklady práce, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a klesající konkurenceschopnost.

Oživení v následujících letech čeká podle výhledu především sektor služeb, zatímco ve zpracovatelském průmyslu se projeví jen mírně. Důvodem je nadále klesající poptávka po německém zboží v zahraničí, za což mohou kromě klesající konkurenceschopnosti také vyšší cla. Export tak nebude hospodářský růst pohánět tak silně jako v minulosti.

S oživením německého hospodářství by se mohla zlepšit situace také na trhu práce. Podle institutů to spolu s rostoucími reálnými příjmy podpoří soukromou spotřebu. "Spotřebitelské ceny vzrostou ve sledovaném období předběžně o zhruba dvě procenta," uvedly instituty.

"Celkově je hospodářský vývoj v Německu vystaven značným rizikům," uvedly na závěr svého výhledu instituty. Počítají mezi ně obchodní spor Evropské unie se Spojenými státy, který má podle nich "velký potenciál eskalovat". "Německo stojí v hospodářské politice na rozcestí," dodali ekonomové z pěti ústavů.

Německé hospodářské instituty vydávají svou společnou prognózu dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Spolupracuje na ní Německý institut pro výzkum hospodářství (DIW), Institut Ifo, Kielský institut pro světové hospodářství, Leibnizův institut pro hospodářský výzkum z Halle a RWI-Leibnizův institut pro hospodářský výzkum.


Čtěte více:

Investice Nvidie do OpenAI znovu probouzí obavy z AI bubliny
25.09.2025 6:04
Investice Nvidie do OpenAI znovu probouzí obavy z AI bubliny
Hlavní činitelé boomu kolem umělé inteligence jsou Nvidia a OpenAI. Pr...
Rozbřesk: Koruna po ČNB lehce koriguje předešlé zisky, dolar podpořen opatrně jestřábími komentáři Fedu
25.09.2025 8:48
Rozbřesk: Koruna po ČNB lehce koriguje předešlé zisky, dolar podpořen opatrně jestřábími komentáři Fedu
Česká národní banka (ČNB) ve středu podle očekávání ponechala základní...
ČEZ čelí právní nejistotě kvůli nelegální půjčce, EBRD zlepšila výhled české ekonomiky a futures jsou v červeném
25.09.2025 8:57
ČEZ čelí právní nejistotě kvůli nelegální půjčce, EBRD zlepšila výhled české ekonomiky a futures jsou v červeném
Energetická společnost ČEZ čelí právnímu problému kvůli tří miliardové...
Po Nvidii si Intel dělá zálusk na dalšího investora. Výrobce čipů oslovil Apple
25.09.2025 9:52
Po Nvidii si Intel dělá zálusk na dalšího investora. Výrobce čipů oslovil Apple
Skomírající výrobce čipů Intel by mohl mít dalšího významného investor...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
25.09.2025
14:07Doosan Škoda Power v prvním pololetí meziročně zvýšila tržby, čistý zisk klesl
13:56Řetězec H&M zvýšil zisk a překonal odhady, těží ze zájmu o podzimní kolekce
12:50Ambiciózní Roche chce patřit mezi tři největší hráče na trhu s léky na obezitu
11:24Akcie si vybírají přestávku v růstu, dolar drží zisky  
10:54Německé hospodářství letos vzroste o 0,2 procenta, odhadují instituty
9:52Po Nvidii si Intel dělá zálusk na dalšího investora. Výrobce čipů oslovil Apple
8:59J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Shrnutí výsledků fondu ve 2Q 2025
8:57ČEZ čelí právní nejistotě kvůli nelegální půjčce, EBRD zlepšila výhled české ekonomiky a futures jsou v červeném  
8:48Rozbřesk: Koruna po ČNB lehce koriguje předešlé zisky, dolar podpořen opatrně jestřábími komentáři Fedu
6:04Investice Nvidie do OpenAI znovu probouzí obavy z AI bubliny
24.09.2025
22:01Wall Street zpomalila, ztrácí rally dech?  
17:44„Pokřivený“ trh a porouchané hodiny ukazující dvakrát denně správný čas
17:19MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o nezměněné výši SREP kapitálového požadavku pro rok 2026
16:07ČNB beze změny, pro-inflační rizika brání dalšímu poklesu sazeb
15:46Traders Talk: Fed, AI a čínské akcie. Býčí trh může být teprve v polovině
15:10Akcie v USA ještě čeká růst, pak hrozí propad jako v roce 1929, varuje expert
14:30Bez překvapení. ČNB ponechala úrokovou sazbu na 3,5 procenta
12:53JTPEG Croatia Financing I, a.s.: Oznámení o předčasném splacení dluhopisů
12:12Micron zveřejnil silný výhled díky rostoucí poptávce tažené rozvojem AI data center  
11:58Evropa lehce slábne, Amerika však naznačuje zlepšení. ČNB korunu nepřekvapí  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
16:00USA - Prodeje starších domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět