Akciový optimismus navzdory prodejům?

David Zervos z Jefferies byl podle CNBC od počátku optimistický ohledně dopadu politiky nové americké vlády na ekonomiku a trhy. Nyní stratég uvedl, že od voleb toho přišlo hodně, co trhy musí vstřebat, včetně obchodní politiky, cel, deregulace i vývoje v zahraničí. Může tak určitý čas trvat, než si trhy vše přeberou. Zervos ale zůstává dál optimistou ohledně toho, co nová vláda trhům přinese.



Podle stratéga Trump a jeho tým dokážou vyvolat změny na nabídkové straně ekonomiky, které budou znamenat silnější ekonomický růst doprovázený dezinflací. „Dominantní síla je ta dezinflační,“ dodal expert k celkovému vlivu politiky nové vlády. Ta by měla mimo jiné přinést zmenšování celého vládního sektoru a jeho vlivu na ekonomiku. Zdravé je také podle něj zkontrolovat různé vládní výdajové programy. „Líbí se mi nový směr, kdy se zastavíme a podíváme se na věci namísto toho, aby stále přetrvával status quo.“



Zervos tedy i přes poklesy akciového trhu zůstává stále optimistou, v podobném duchu na CNBC hovořil Tom Lee z Fundstratu. Obavy, které na trhu mohou nyní převládat, jsou podle něj dokonce kontrariánským býčím signálem. Co rostoucí inflační očekávání a možná reakce americké centrální banky na ně? Podle investora se do tohoto růstu silně promítají politické postoje lidí, kteří se účastní průzkumů ohledně inflačních očekávání. Data jsou tak „znečištěná“, protože je zřejmé, že očekávání u těch, kteří tíhnou k demokratům, se po volbách prudce zvýšila, a dokonce se tito lidé domnívají, že inflace je nyní výrazně výš než ve skutečnosti.



U republikánů zase očekávání prudce klesla, téměř na nulu. Lee tak podle svých slov doufá, že americká centrální banka si je tohoto efektu dobře vědoma a bude jej brát v úvahu. Trhy se nyní podle experta domnívají, že Fed pozastavil snižování sazeb, mohou ale v této souvislosti ignorovat možné zpomalování tvorby pracovních míst. Lee má za to, že kvůli tomuto faktoru by centrální banka mohla sazby snížit dříve, než se nyní trhy domnívají. K politice nové americké vlády Lee uvedl, že klienti jeho společnosti nyní velmi často hovoří o nových clech a deportaci imigrantů jako o významné hrozbě pro americké hospodářství. Lee k tomu ale dodal, že jde o politiku, která by mohla mít z dlouhodobého hlediska i pozitivní dopady.



Ke své investiční strategii Lee uvedl, že nejlepší jsou společnosti, které mají nějakou strukturální výhodu na trhu. Ta se obvykle projevuje vyššími maržemi a růstem zisků, k tomu je třeba mít u akcie „rozumnou cenu“. Prostředí je nyní přitom charakterizováno velkou nejistotou na makroekonomické úrovni, a to by mělo podle experta nahrávat růstovým firmám. I když tyto akcie momentálně „není moc příjemné vlastnit“, současné poklesy by podle experta mohly být příležitostí k nákupům. Obrázek ukazuje nové přírůstky v portfoliích společnosti Fundstrat, a to z různých odvětví:







Zdroj: CNBC