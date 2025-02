Německé akcie na výsledku voleb porostou. Vítězem CDU/CSU, Merz chce vládu do Velikonoc

Je to německý akciový index DAX , který vybočuje z vývoje futures pro hlavní evropské akciové indexy a viditelně roste. Důvodem je výsledek německých parlamentních voleb, jejichž vítězem je CDU/CSU. Lídr Merz chce co nejdříve ustanovit vládu.

Futures: DAX +0,9 %, CAC a FTSE u nulové změny. Pro trojici hlavních amerických indexů S&P 500, DJIA a Nasdaq se pohybují kolem +0,4 %.

Nedělní parlamentní volby v Německu vyhrála s 28,6 procenta hlasů konzervativní unie CDU/CSU, jejíž volební lídr Friedrich Merz tak zřejmě míří do křesla spolkového kancléře. Druhá skončila s 20,8 procenta hlasů strana Alternativa pro Německo (AfD), označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou. Pro třetí Sociálnědemokratickou stranu Německa (SPD) kancléře Olafa Scholze hlasovalo 16,4 procenta voličů, což je pro tuto stranu nejhorší výsledek ve volbách do Spolkového sněmu.

Křesla ve Spolkovém sněmu získali také Zelení (11,6 procenta) a Levice (8,8 procenta), která přitom ještě před časem byla v předvolebních průzkumech pod pětiprocentní hranicí. Úspěch zaznamenala tato krajně levicová strana zejména v Berlíně, kde zvítězila se zhruba 20 procenty hlasů.

Pod pětiprocentním prahem zůstala s 4,3 procenta hlasů liberální Svobodná demokratická strana (FDP), její předseda Christian Lindner v reakci na volební výsledky ohlásil konec v politice. Práh se nakonec nepodařilo překročit ani Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), pro které hlasovalo 4,972 procenta voličů. Toto uskupení se loni odštěpilo do Levice.

Německá média uváděla, že v případě, že se BSW do parlamentu nedostane, mohly by většinovou vládu sestavit konzervativci spolu s SPD. V opačném případě by byla nutná koalice CDU/CSU, SPD a Zelených.

Nová německá vláda by mohla přinést reformy ke snížení byrokracie a vyšší investicím do infrastruktury. "I pokud se ale nové německé vládě podaří zvýšit veřejné investice a prosadit reformy na nabídkové straně ekonomiky, pozitivní impulz do ekonomiky doručí nejdříve v roce 2026," uvedl analytik ČSOB Dominik Rusinko. Pro letošní rok růst (německé ekonomiky) nečeká.

Z dalších zpráv:

Americká investiční firma loni zvýšila provozní zisk o 27 procent na 47,44 miliardy dolarů (přes 1,1 bilionu Kč). Zisk byl třetí rok po sobě rekordní. Firma známého miliardáře Warrena Buffetta těžila především z investic v pojišťovnictví. Na maximu jsou i zásoby hotovosti ve společnosti. V samotném čtvrtém čtvrtletí stoupl provozní investičního konglomerátu o 71 procent na 14,527 miliardy USD. Přispěl k tomu hlavně skok v upisování pojištění o 302 procent.

USA tvrdí, že jsou blízko dohodě o nerostném bohatství s Ukrajinou, řekl Trump na konferenci CPAC. USA podle něj dostanou zpět peníze, vložené do Ukrajiny.

- Wood stanovuje doporučení "prodat" s cílovou cenou 823 Kč/akcie.