Detail - články
Inflace nepřekvapila zrychlením, Fed bude pokračovat ve snižování sazeb

24.10.2025 15:15
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Statistický úřad ministerstva práce je předmětem zastavení vládních výdajů, takže nová data během shutdownu běžně nevydává. S inflací ale udělal výjimku, aby mohly být spočítány a vyplaceny sociální dávky. A spolu s tím usnadní také situaci Fedu, který příští týden bude moci opřít snížení sazeb aspoň o nějaké čerstvé údaje.

Zářijový inflační report vypadá celkově dobře a se snižováním sazeb je konsistentní, což povede k pozitivní reakci na trzích. Celková inflace stoupla na 3,0 z 2,9 procenta, ale čekalo se zrychlení až na 3,1. Podobně i jádrová inflace dosáhla 3,0 procenta, v tomto případě jde o mírné snížení z 3,1 pct. Konsensus byl u jádrové inflace nastaven rovněž na 3,1 pct. Meziměsíční změny cen jsou mírnější než v předchozím měsíci, když dosáhly 0,3 pct u celkového a 0,2 pct u jádrového cenového indexu.

Při pohledu do struktury vidíme, že zrychlily ceny energií (1,5 pct m/m), což je po navýšení protiruských sankcí věc, která se zřejmě v inflaci bude projevovat i příště. Naopak ceny potravin mírně zpomalily svůj meziroční růst na 0,3 pct. Celkové a jádrové inflaci pomohlo níž i pomalejší zdražování nových, respektive zlevňování ojetých aut. Náklady na bydlení stouply o 0,2 pct, což je rovněž pomalejší tempo než v srpnu.

inflace usa

Už z hlavních údajů je vidět, že dopady cel v inflaci asi příliš neuvidíme. Ve větším detailu by je měly odhalovat zejména ceny zboží. Ty celkově držely tempo 0,5 pct. Po očištění o potraviny, energie a auta sice došlo k mírnému zrychlení na 0,3 pct, ale to není nijak závratné číslo. Dá se tedy říci, že snaha o posun vyšších celních nákladů na zákazníka je stále poměrně slabá a obchodníci možná spoléhají na klíčovou nákupní sezónu ve 4Q. Ani inflační tlaky z domácí poptávky, které lze odvozovat od setrvačných cen služeb, nevypadají jako problém. Mírné zrychlení cen u služeb bez bydlení na 0,2 pct neznamená žádné ohrožení inflačního cíle.

Jak jsme dopředu uváděli, dnešní inflační data neměla velkou šanci zabránit říjnovému snížení úrokových sazeb. To znamená, že i při méně příznivém výsledku by zřejmě Fed politiku uvolnil. Pokud se však inflace vyvíjí příznivě, lze navíc čekat, že i další postup bude "podle plánu", tedy že snížení budou následovat v prosinci a během příštího roku. Tam to nyní vypadá na trojí klasický pokles sazeb po 25 bodech.

Zajímavostí je prohlášení z Bílého domu, které přišlo krátce po zveřejnění dat. Podle něj pravděpodobně inflační čísla příští měsíc nevyjdou. To by znamenalo, že se shutdown ještě podstatně protáhne.

 
 
 
 

Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
14:30USA - CPI, y/y
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
16:00USA - Prodeje nových domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět