Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Perly týdne: Důvěra v americké akcie, nedůvěra v dolar?

Perly týdne: Důvěra v americké akcie, nedůvěra v dolar?

24.10.2025 12:56
Autor: Redakce, Patria.cz

Rick Rieder ze společnosti BlackRock vidí potenciál pro další růst amerických akcií, uznává ale, že v určitých oblastech je znát příliš velká náklonnost investorů k riziku. Mohamed El-Erian hovoří o oblibě amerických akcií kombinované s nedůvěrou v dolar, což podle něj ústí v souběžný růst cen na akciovém trhu a na zlatu. A analytici se neshodnou na tom, jaký výhled mají akcie Applu.

Valuace sektorů: Goldman Sachs přináší nový přehled valuací sektorů na americkém akciovém trhu. Podle něj táhnou nahoru valuace celého indexu zejména IT a průmysl, většina sektorů se nachází s poměrem cen k ziskům nad svým historickým standardem (sloupce absolutního PE), ale zároveň je většina z nich pod historickým standardem, co se týče poměru jejich PE k PE celého indexu (poslední dva sloupce).

1
Zdroj: X


Laxní trhy s potenciálem: Rick Rieder ze společnosti BlackRock na CNBC hovořil o tom, že korporátní zisky vypadají velmi dobře a Fed bude pravděpodobně dál snižovat sazby. Dobrá je i situace v ekonomice, probíhá prudký růst produktivity a akciové trhy by tak mohly dál růst. V neposlední řadě by měly pomáhat odkupy, protože firmy mají i přes vysoké investice dostatek zdrojů na nákup vlastních akcií na akciovém trhu.

K tématu týkajícímu se možných rizik CNBC přispěla následujícím grafem. Jeho autorem je Thorsten Slok z investiční společnosti Apollo a ukazuje, jak si vedou ziskové a neziskové společnosti v indexu Russell 2000. Již několik týdnů se totiž rozevírá mezera s tím, že lépe si vedou neziskové společnosti:
2


Rieder komentoval obrázek se slovy, že „něco na něm je“, míra laxnosti vůči hrozbám je podle něj na trhu celkově dost vysoká a investoři by měli věnovat pozornost i tomu, jak jsou zajištěni proti riziku.

Akcie, dolar a zlato: Mohamed El-Erian, který mimo jiné působí jako hlavní ekonomický poradce Allianz, se domnívá, že na americkém akciovém trhu je nyní „racionální bublina“. Racionální jsou investice do této technologie v tom smyslu, že firmy je provádějí v oprávněné víře ve zlepšení jejich finančních výsledků. Jenže uspět všechny nemohou, a proto jde zároveň o bublinu.

Na otázku týkající se souběžného růstu amerických akcií a zlata ekonom odpověděl, že světoví investoři důvěřují americkému soukromému sektoru, ale ne dolaru. Proto se snaží při nákupu amerických akcií zároveň kupovat zlato ve snaze zajistit se proti dolarovému riziku. Zlato přitom nakupují nejen soukromí investoři, ale i centrální banky. Na dotaz týkající se bitcoinu pak expert řekl, že se stále vyvíjí a proto je na jeho trhu více spekulantů. V tomto ohledu je stále „daleko za zlatem“.

Nezajímavý Apple? Tom Forte z Maxim Group se domnívá, že Apple nyní čelí jednak geopolitickému riziku ve vztahu k Číně, ale k tomu firma stále zaostává na poli umělé inteligence. Analytik má tak na akcie doporučení držet, protože podle něj nemají výrazný potenciál. Trh podle experta v současnosti akciím přisuzuje příliš vysoké valuační násobky a zklamat může firma i na straně ziskovosti.

Ke spekulacím o tom, že Apple se dotáhne na špičku pelotonu umělé inteligence nějakou akvizicí, se analytik na CNBC také stavěl negativně. Podle něj tato společnost nemá ve zvyku vrhat se do velkých akvizic, klade důraz spíše na vlastní zdroje a není pravděpodobné, že by nyní šla jiným směrem. K čínskému trhu uvedl, že americká a čínská vláda mají stále řadu sporů a celkově je v akcii „odraženo příliš mnoho dobrých zpráv“.

CNBC v uvedené souvislosti ukázala i následující obrázek s tržními podíly na čínském trhu s chytrými mobilními telefony ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Podle přehledu je nyní Apple na druhém místě těsně následován společností Huawei:
3

Doug Clinton z Intelligent Alpha má na Apple rozdílný názor. Na CNBC uvedl, že akcie „může jít výš“ a jeho společnost tak tyto akcie vlastní. Podle něj investoři nyní u Applu téma umělé inteligence vůbec neprobírají, což je výrazný obrat od doby, kdy se intenzivně diskutovalo o tom, že Apple je s AI značně pozadu. Pozornost je přitom nyní upřena na iPhone 17, který je podle něj zatím úspěšný.

Apple indikuje, že někdy v březnu příštího roku by mohla přijít nová verze Siri. Zdá se, že s tímto faktem jsou investoři spokojení, a i proto se momentálně zaměřují zejména na prodeje iPhonů. Clinton má přitom za to, že Apple se bude snažit, aby právě Siri byla významným konkurentem jiným modelům umělé inteligence, „ve světě, kterému nyní dominuje Gemini a ChatGPT.“ Apple by přitom měl mít zdroje na dosažení úspěchu a pokud se to povede, může se jeho AI stát katalyzátorem posílajícím cenu akcií výš. To by zase obratem pomáhalo v prodejním cyklu dalšího modelu iPhonu, který by měl „Siri, která konečně funguje.“

 
 

Čtěte více:

Apple představil nový iPhone 17 či sluchátka AirPods s funkcí překladu v reálném čase
10.09.2025 8:27
Apple představil nový iPhone 17 či sluchátka AirPods s funkcí překladu v reálném čase
Apple v úterý představila čtyři nové modely iPhonů, novou verzi svých ...
Další klíčový odborník Applu odchází do Mety. Snaha o revizi Siri se tak dále komplikuje
16.10.2025 11:19
Další klíčový odborník Applu odchází do Mety. Snaha o revizi Siri se tak dále komplikuje
Vedoucí pracovník Applu, který měl na starosti vývoj webového vyhledáv...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
24.10.2025
16:44Ruská centrální banka snížila úrokovou sazbu o půl bodu na 16,5 procenta
16:22Jsou kryptoměny „ospravedlněním Hayeka“?
15:15Inflace nepřekvapila zrychlením, Fed bude pokračovat ve snižování sazeb
14:47Newmont překvapil vyšším ziskem. Nižší produkce zlata pro příští rok však posílá akcie dolů  
14:41Proč tak nepospíchat se zaváděním digitálních měn
12:56Perly týdne: Důvěra v americké akcie, nedůvěra v dolar?
11:21Akcie dopoledne příliš neoceňují dobré zprávy a čekají na americkou inflaci  
11:14Jakub Blaha: Intel hlásí návrat k profitabilitě. Akcie přidávají přes 8 %  
10:37Trump ukončil jednání o clech s Kanadou kvůli reklamě s Reaganem
9:05Rozbřesk: Zavřený americký staťák udělá výjimku a zveřejní zářijovou inflaci
8:51Trump vypíná Kanadu, Ford vyčíslil škody z požáru dodavatele a Intel doufá v obrat  
6:415 zajímavých příběhů na burzách ve střední Evropě  
23.10.2025
22:02Výsledková sezona pokračuje obratem Tesly ze záporu do plusu  
18:51Traders Talk: Zlato koriguje, Netflix i Tesla padají a proč jde Moneta do strany
16:48Zlato a ztráta důvěry v peníze – co se tím konkrétně myslí?
14:35Po několika desetiletích přichází revoluční změny v peněžním systému
12:55Od FOMO až po margin call. Zlato vstupuje do nové fáze růstu
11:33Vesmírné divize evropských firem se spojí, chtějí konkurovat Starlinku
11:15Sankce posílají ropu strmě vzhůru, akcie se dnes zvedají jen opatrně  
11:10Volvo zařadilo vyšší rychlost. Výrazně lepší výsledky posílají akcie nahoru o více než 30 procent

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
14:30USA - CPI, y/y
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
16:00USA - Prodeje nových domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět