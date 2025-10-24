Perly týdne: Důvěra v americké akcie, nedůvěra v dolar?

Rick Rieder ze společnosti vidí potenciál pro další růst amerických akcií, uznává ale, že v určitých oblastech je znát příliš velká náklonnost investorů k riziku. Mohamed El-Erian hovoří o oblibě amerických akcií kombinované s nedůvěrou v dolar, což podle něj ústí v souběžný růst cen na akciovém trhu a na zlatu. A analytici se neshodnou na tom, jaký výhled mají akcie Applu.
Valuace sektorů: přináší nový přehled valuací sektorů na americkém akciovém trhu. Podle něj táhnou nahoru valuace celého indexu zejména IT a průmysl, většina sektorů se nachází s poměrem cen k ziskům nad svým historickým standardem (sloupce absolutního PE), ale zároveň je většina z nich pod historickým standardem, co se týče poměru jejich PE k PE celého indexu (poslední dva sloupce).
Zdroj: X
Laxní trhy s potenciálem: Rick Rieder ze společnosti na CNBC hovořil o tom, že korporátní zisky vypadají velmi dobře a Fed bude pravděpodobně dál snižovat sazby. Dobrá je i situace v ekonomice, probíhá prudký růst produktivity a akciové trhy by tak mohly dál růst. V neposlední řadě by měly pomáhat odkupy, protože firmy mají i přes vysoké investice dostatek zdrojů na nákup vlastních akcií na akciovém trhu.
K tématu týkajícímu se možných rizik CNBC přispěla následujícím grafem. Jeho autorem je Thorsten Slok z investiční společnosti Apollo a ukazuje, jak si vedou ziskové a neziskové společnosti v indexu Russell 2000. Již několik týdnů se totiž rozevírá mezera s tím, že lépe si vedou neziskové společnosti:
Rieder komentoval obrázek se slovy, že „něco na něm je“, míra laxnosti vůči hrozbám je podle něj na trhu celkově dost vysoká a investoři by měli věnovat pozornost i tomu, jak jsou zajištěni proti riziku.
Akcie, dolar a zlato: Mohamed El-Erian, který mimo jiné působí jako hlavní ekonomický poradce , se domnívá, že na americkém akciovém trhu je nyní „racionální bublina“. Racionální jsou investice do této technologie v tom smyslu, že firmy je provádějí v oprávněné víře ve zlepšení jejich finančních výsledků. Jenže uspět všechny nemohou, a proto jde zároveň o bublinu.
Na otázku týkající se souběžného růstu amerických akcií a zlata ekonom odpověděl, že světoví investoři důvěřují americkému soukromému sektoru, ale ne dolaru. Proto se snaží při nákupu amerických akcií zároveň kupovat zlato ve snaze zajistit se proti dolarovému riziku. Zlato přitom nakupují nejen soukromí investoři, ale i centrální banky. Na dotaz týkající se bitcoinu pak expert řekl, že se stále vyvíjí a proto je na jeho trhu více spekulantů. V tomto ohledu je stále „daleko za zlatem“.
Nezajímavý ? Tom Forte z Maxim Group se domnívá, že nyní čelí jednak geopolitickému riziku ve vztahu k Číně, ale k tomu firma stále zaostává na poli umělé inteligence. Analytik má tak na akcie doporučení držet, protože podle něj nemají výrazný potenciál. Trh podle experta v současnosti akciím přisuzuje příliš vysoké valuační násobky a zklamat může firma i na straně ziskovosti.
Ke spekulacím o tom, že se dotáhne na špičku pelotonu umělé inteligence nějakou akvizicí, se analytik na CNBC také stavěl negativně. Podle něj tato společnost nemá ve zvyku vrhat se do velkých akvizic, klade důraz spíše na vlastní zdroje a není pravděpodobné, že by nyní šla jiným směrem. K čínskému trhu uvedl, že americká a čínská vláda mají stále řadu sporů a celkově je v akcii „odraženo příliš mnoho dobrých zpráv“.
CNBC v uvedené souvislosti ukázala i následující obrázek s tržními podíly na čínském trhu s chytrými mobilními telefony ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Podle přehledu je nyní na druhém místě těsně následován společností Huawei:
Doug Clinton z Intelligent Alpha má na rozdílný názor. Na CNBC uvedl, že akcie „může jít výš“ a jeho společnost tak tyto akcie vlastní. Podle něj investoři nyní u Applu téma umělé inteligence vůbec neprobírají, což je výrazný obrat od doby, kdy se intenzivně diskutovalo o tom, že je s AI značně pozadu. Pozornost je přitom nyní upřena na iPhone 17, který je podle něj zatím úspěšný.
Apple indikuje, že někdy v březnu příštího roku by mohla přijít nová verze Siri. Zdá se, že s tímto faktem jsou investoři spokojení, a i proto se momentálně zaměřují zejména na prodeje iPhonů. Clinton má přitom za to, že se bude snažit, aby právě Siri byla významným konkurentem jiným modelům umělé inteligence, „ve světě, kterému nyní dominuje a ChatGPT.“ by přitom měl mít zdroje na dosažení úspěchu a pokud se to povede, může se jeho AI stát katalyzátorem posílajícím cenu akcií výš. To by zase obratem pomáhalo v prodejním cyklu dalšího modelu iPhonu, který by měl „Siri, která konečně funguje.“