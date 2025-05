Franklin Resources: Místo USA se může pozvednout Evropa, zájem o americké trhy klesá

Ředitelka společnosti Franklin Resources Jenny Johnson na Bloombergu hovořila o tom, že Donald Trump chce uzavírat dohody o obchodu a vystupuje z pozice síly, což má ale nezamýšlené důsledky. Příkladem je rozhořčení Kanaďanů, kteří nyní odmítají navštěvovat Spojené státy. Ani ne tak proto, že by jim vadila cla, ale kvůli řečech o Kanadě jako dalším státu USA. Jak investorka vidí další vývoj na trzích?



Johnson by ráda viděla nějaký pokrok v oblasti obchodních dohod, který by ukázal, že Trump skutečně chce vyjednávat a uzavírat dohody. Zároveň však investorka hovořila o tom, že by příjmy z cel měly financovat prodloužení některých existujících daňových úlev. Pokud by k tomu nedošlo a tyto úlevy by prodlouženy nebyly, podle ní by to mělo znatelný dopad na ekonomiku. Vítaný by pak v následujících týdnech a měsících byl celkový pokles nejistoty. Ta se jasně projevuje například tím, že vedení některých obchodovaných společností nechce poskytovat výhled pro další období a nejistota může přímo dopadat i na jeho rozhodování o investicích.



Na chování klientů Johnson vidí klesající zájem zahraničních investorů o americké akciové trhy. K tomu uvedla, že pokud někdo chce posunout portfolio více k defenzivním akciím, ten správný moment už promeškal. Není podle ní už ani čas na to, aby investoři akcie prodávali. K tomu je zřejmé, že umělá inteligence bude mít reálné pozitivní dopady na produktivitu a chod firem, takže toto investiční téma je stále relevantní. K tématu zájmu o americké vládní dluhopisy a dolar pak expertka uvedla, že americká měna bude ve světě dále dominantní, dál bude používána jako hlavní rezervní měna, protože „kam jinam byste šli?“



Johnson míní, že současným prostředím se hodně prolínají emoce, vidět je to například na zmíněném příkladu s Kanadou. Hovoří se třeba o tom, zda nedojde k posílení vazeb mezi Evropou a Čínou. Investorka v této souvislosti uvedla, že někdy se místo zkratky MAGA používá zkratka MEGA. Ta první znamená „Make America Great Again“, ta druhá by znamenala „Make Europe Great Again“. Naznačuje tak, že snahy Američanů o nějaké pozvednutí jejich země by nakonec mohly skončit tím, že se pozvedne hlavně Evropa. Tím, že by zvýšila svou nezávislost v některých oblastech, snížila by regulaci, která brání jejím technologickým firmám ve větším rozvoji a podobně.



Goldman Sachs v následujícím grafu ukazuje své odhady nákupů a prodejů amerických aktiv ze strany neamerických investorů. Podle odhadů zahraniční investoři v březnu a dubnu „mírně prodávali“, řádově nešlo o jiné částky než v říjnu minulého roku. Johnson pak na závěr rozhovoru hovořila o tom, že pokud nyní někdo drží dolarová portfolia, měl by přemýšlet o tom, že kurz dolaru jde dolů a prostředí se i na této rovině mění.





Zdroj: X



Zdroj: Bloomberg