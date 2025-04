Rozbřesk: HDP za první kvartál budou v Evropě silná, cla ho však brzy zpomalí

Tento týden nás čekají první odhady evropských HDP za první kvartál. Půjde sice o příjemné čtení, ale velmi zastaralé a na míle vzdálené tomu, co dnes trhy aktuálně řeší.



Předpokládáme, že v Česku i v Evropě uvidíme relativně slušný mezikvartální růst (0,2 % EMU a 0,5 % CZ) tažený primárně růstem reálných příjmů a spotřebou domácností. Vedle toho mohou pozitivní roli sehrát stabilnější investice a průmysl. Ale v jejich případě se bohužel vůbec nebude dát vsadit na pozitivní vývoj v dalších kvartálech.



Předpokládáme, že evropský průmysl bude zasažen zvýšenými americkými celními tarify (10 % plošně, 25 % na automotive) skrze slabší americkou poptávku a skrze negativní dopad nejistoty do investic doma i v zahraničí. V důsledku toho jsme snížili odhadovaná tempa růstu pro následujících pět kvartálů a celkově tak nyní předpokládáme v roce 2025 růst v Česku 1,7 % (původně 2,1 %) a v roce 2026 1,5 % (původně 2,3 %). Nic z těchto “horších zpráv” však zatím nebude logicky vidět v HDP za první kvartál.



Ostatně ani výsledky dubnových podnikatelských nálad zatím neukazují na výraznější zhoršení průmyslových nálad, které pravděpodobně uvidíme až ve chvíli, kdy budou vysoká americká cla v platnosti několik měsíců a bude dále hrozit jejich teoretické zvýšení (v tuto chvíli náš základní scénář).



V tomto základním scénáři předpokládáme, že se Evropa i Česko vyhnou recesi a euro teoreticky může zůstat relativně silné na frontě s dolarem. Pokud by však napětí dál rostlo a Donald Trump na začátku léta zavedl zvýšená reciproční cla vůči EU, recese se může stát nevyhnutelnou.



TRHY



Koruna



Česká koruna se drží na relativně silných úrovních posílena ke konci týdne kombinací slabého dolaru a stabilnějších akcií. Uvidíme, zda se v tomto týdnu dočkáme ještě posledních komentářů před květnovým zasedáním ČNB. Jinak bude koruna sledovat vedle globální nejistoty také domácí čísla z ekonomiky.



Eurodolar



Vzhledem k tomu, že tentokrát od amerického prezidenta Trumpa o víkendu nezazněly žádné silné výroky, startuje eurodolarový trh do nového týdne klidněji. Jeho začátek bude sice bez důležitých dat, ale počínaje úterým bude tento týden prošpikován důležitými daty v čele s výsledky HDP za první čtvrtletí, payrolls a inflací v eurozóně.