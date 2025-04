Nový závod v Brtnici pomohl KARO Leather navýšit v 1Q tržby o třetinu

Nový výrobní závod v Brtnici zásadně přispěl k růstu tržeb KARO Leather, které za první čtvrtletí dosáhly rekordních 73,3 milionů CZK, což představuje meziroční nárůst o 33,84 %. Významné navýšení obchodní marže na m2 a rozšíření produktového portfolia, včetně vstupu do segmentu tactical footwear přispívají k očekávanému růstu zisků ve střednědobém horizontu. KARO Leather předpokládá růst provozního zisku EBITDA o 37 % na 132 milionů CZK v roce 2025 a čistý zisk by měl vzrůst o 130 % na 62 milionů CZK.



Nový výrobní závod Snaha Brtnice zásadním katalyzátorem růstu



Skupina KARO Leather pokračuje v růstovém trendu. Za první čtvrtletí prodala svým zákazníkům usně v rekordní hodnotě 73,3 mio. CZK, tj. meziročně tržby vyšší o 33,84 %. Za posledních 6 měsíců, kdy probíhá výroba v novém závodu v Brtnici se podařilo významně navýšit obchodní marži na m2 a v průměru oba závody zpracují již téměř 90 tis. m2 kůží měsíčně.



Skupina KARO Leather předpokládá při souběhu nárůstu objemu produkce a dalšího zvyšování marže na 1 m2 vyrobených a prodaných usní významný růst zisků ve střednědobém horizontu. Zásadní pro tento růst je i rozšiřování produktů, kdy nově KARO letos vstoupilo do segmentu tactical footwear, a zpracovává kůži i pro evropské výrobce armádní obuvi.



Právě segment obuvnictví by měl výrazně přispět k růstu ziskové marže, ale také by měl přirozeně vyvažovat možná rizika celních tarifů v USA. Právě tam totiž evropští výrobci nábytku vyváží až 22 % své produkce. „Někteří naši zákazníci prodávají své výrobky do USA, avšak se všemi z nich jsme v kontaktu, a nemáme signály, že by se hrozba tarifů měla promítnout do jejich objednávek u nás,“ komentuje současné dění ve světě finanční ředitel KARO Leather Jakub Hemerka.



„KARO Leather stále na evropské úrovni disponuje mnoha konkurenčními výhodami, které se v horších dobách potvrzují a pomáhají nám růst na úkor méně flexibilní konkurence. Navíc díky novému závodu v Brtnici můžeme lépe diverzifikovat své portfolio výrobků nejen u stávajících zákazníků, ale také pronikat do nových segmentů jako jsou např. výroba armádní obuvi, výroba nových artiklů pro prémiové výrobce nábytku nebo výroba vybavení do letištních hal. A v případě usní pro výrobce obuvi nebo výrobce prémiového nábytku je odbyt čistě evropský, tudíž by tarify celkové výsledky KARO neměly táhnout dolů,“ doplnil Jakub Hemerka.



V roce 2025 proto KARO Leather očekává růst provozního zisku EBITDA o 37 % na 132 mio. CZK a čistý zisk by měl vzrůst dokonce o 130 % na 62 mio. CZK. V roce 2027 by pak chtěla skupina atakovat provozní zisk EBITDA 200 mio. CZK. V dalších letech chce KARO Leather dosáhnout na svůj současný pomyslný produkční strop při EBITDA provozním zisku až 270 mio. CZK.



Předběžné hospodářské výsledky za Q1 2025



Předběžné hospodářské výsledky za Q1 2025 oznámí společnost KARO Leather a.s. před zahájením burzovní seance v pondělí 26. května. Ve stejný den bude po ukončení burzovní seance volně přístupný conf call pro stávající akcionáře, analytiky, média i investorskou veřejnost.



O skupině KARO Leather



Historie skupiny KARO, kterou zastřešuje holdingová společnost KARO Leather a.s., sahá až do poloviny 90. let a původně se KARO věnovalo obchodu s kůžemi pro nábytkářský průmysl. Čistě obchodní skupina se v roce 2015 začala postupně transformovat na komplexní obchodně-výrobní skupinu. Vlastní výroba začala v listopadu roku 2015 v Boršově u Jihlavy a v roce 2023 byl otevřen druhý závod v Brtnici u Jihlavy. KARO je jedinou výrobou svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy a zavádí na evropský trh inovativní a disruptivní systém výroby blízký formátu just-in-time. Skupina KARO zároveň vytváří v Česku nový ekosystém cirkulární ekonomiky využití hovězích kůží, které dnes často končí jako nezpracovatelný odpad v kafileriích. Od roku 2019 se akcie KARO Leather a.s. obchodují na Burze cenných papírů Praha.