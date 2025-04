Tento týden bude reportovat big tech, Trump ztrácí důvěru Američanů a futures jsou smíšené

KARO Leather navýšila v 1Q tržby o třetinu a očekává výrazný růst zisku v roce 2025. Důvěra Američanů v Trumpův ekonomický přístup klesla. Trump nyní chce volný průjezd amerických lodí Panamským a Suezským průplavem. Britská ekonomika poroste pomalu a tento týden budou reportovat velké technologické akcie. Dnešní futures jsou smíšené.



Futures na evropské akciové indexy: DAX +0,1 %, FTSE 100 -0,4 % a Euro Stoxx 50 +0,1 %.



KARO Leather za první čtvrtletí prodala svým zákazníkům usně v rekordní hodnotě 73,3 mio. CZK, tj. meziročně tržby vyšší o 33,84 %. Za posledních 6 měsíců, kdy probíhá výroba v novém závodu v Brtnici, se podařilo významně navýšit obchodní marži na m2. V roce 2025 proto KARO Leather očekává růst provozního zisku EBITDA o 37 % na 132 mio. CZK a čistý zisk by měl vzrůst dokonce o 130 % na 62 mio. CZK. V roce 2027 by pak chtěla skupina atakovat provozní zisk EBITDA 200 mio. CZK. V dalších letech chce KARO Leather dosáhnout na svůj současný pomyslný produkční strop při EBITDA provozním zisku až 270 mio. CZK.



Podle průzkumu Reuters/Ipsos důvěra Američanů v Trumpův přístup k ekonomice v dubnu klesla na 37 procent. Přibližně 55 procent respondentů uvedlo, že se Trump měl v prvních 100 dnech v úřadu, které uplynou 30. dubna, zaměřit buď na inflaci, nebo na ekonomiku v širším slova smyslu. Jen 23 procent respondentů zvolilo jako nejdůležitější téma imigraci.



Americký prezident Donald Trump požaduje volný průjezd amerických lodí Panamským a Suezským průplavem. Mělo by se to týkat jak vojenských, tak obchodních lodí, napsal republikán na své sociální síti Truth Social. Trump zároveň uvedl, že požádal ministra zahraničí USA Marka Rubia, aby se touto záležitostí okamžitě zabýval.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij po setkání s Donaldem Trumpem prohlásil, že doufá v trvalý mír. Ten lae později zpochybnil, zda si ruský vůdce Vladimir Putin skutečně přeje ukončit válku. Severní Korea poprvé potvrdila, že nasadila svá vojska do Kurska, když Moskva uvedla, že tuto oblast od Ukrajiny znovu získala. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Ukrajina se Spojenými státy zatím nepodepsala dohodu o vzácných nerostech. Trump však doufá, že k podpisu dojde rychle.



Člen Rady guvernérů Klaas Knot řekl, že červnové zasedání bude „opravdu komplikované“ kvůli nejistotě ohledně celní politiky USA a evropských fiskálních plánů. Jeho kolega Martins Kazaks uvedl, že tvůrci politik by měli snížit sazby do akomodativního pásma pouze v případě, že se zhorší výhled růstu.



Britská ekonomika letos poroste pouze o 0,8 % a v roce 2026 o 0,9 %, uvedl EY Item Club, který snížil svůj výhled kvůli klesajícímu exportu a tlumeným výdajům domácností.



Když big tech naposledy reportoval své výsledky, Trump právě začal své funkční období a akcie prudce rostly. Výsledky velkých technologických akcií v tomto týdnu přichází v době zvratů v obchodní válce, která z indexu S&P 500 vymazala 5,5 bilionu dolarů. I když jejich valuace klesají, analytici pomalu snižují své odhady zisku.