Víkendář: Proč to šlo v USA a ne ve Velké Británii

Americká ekonomika se z pandemie dostala rychleji než Velká Británie a další země s vysokými příjmy. Důvody se zabývá ekonom Simon Pittaway a popisuje je ve své nové knize (Yanked away: Accounting for the post-pandemic productivity divergence between Britain and America). Ve Velké Británii přitom lze nalézt několik odvětví, kde došlo po roce 2019 k mimořádně velkému poklesu produktivity. Co se tedy v obou ekonomikách konkrétně odehrávalo?



Jak ukazuje následující obrázek, produktivita práce v USA se stále více vzdaluje vývoji produktivity v ostatních vyspělých zemích:







Sektor zdravotnictví ve Spojeném království prochází podle ekonoma výrazným poklesem produktivity. V sektoru těžby ropy a zemního plynu se mírně zvýšila zaměstnanost, ačkoli produkce ropy klesla o dvě pětiny a produkce zemního plynu o tři pětiny. Zdá se, že došlo k poklesu produktivity i v oblasti velkoobchodu a maloobchodu – výkony těchto odvětví klesly mnohem více než zaměstnanost. Pittaway k tomu dodává:



Investice britských podniků výrazně utrpěly v době referenda o brexitu. V důsledku toho se růst britského reálného kapitálu zpomalil o dvě třetiny, z 2,8 % v roce 2016 na 0,9 % v roce 2023. Toto zpomalení bylo obzvláště výrazné ve službách, kde USA znatelně vedou. V reálných hodnotách investovaly americké podniky ve službách v roce 2023 o 24 procent více než v roce 2016, zatímco jejich britské protějšky investovaly pouze o 7 procent více.



„Když probíhal brexit, napsal jsem, že jako Američan chápu nutkání vyhlásit nezávislost. Ale ať už jsou výhody brexitu jako volání po národní autonomii jakékoli, on sám nebyl dobrý pro investice. Současný tlak USA na přerušení obchodních vazeb se zbytkem světa nebude dobrý zase pro investice v této zemi. Zejména proto, že se tak děje nejasným a neustále se měnícím způsobem,“ píše ekonom. Výhoda Spojených států přitom podle něj také doposud z nemalé části pramenila z vysokých investic do nových technologií.



V neposlední řadě pak platí, že „náklady na energie jsou ve Spojených státech mnohem nižší než ve Velké Británii nebo v jiných zemích Evropy“. Celkově se pak zdá, že „americká ekonomika se z pandemie vynořila s vyšší dynamikou, protože v ní vzniká více nových společností, hospodářství se posouvá k novým příležitostem.“ K tomu ekonom dodává, že „během pandemie se mnoho evropských zemí zaměřilo na zachování vazeb mezi pracovníky a jejich společnostmi a pozicemi v nich. V USA se více zaměřili na ochranu příjmů pracovníků, ale bez propojení této pomoci se setrváním na stávající pracovní pozici. Jedním z důsledků těchto odlišných přístupů je, že americká ekonomika se lépe přizpůsobuje změnám.“



Zdroj: Yanked away: Accounting for the post-pandemic productivity divergence between Britain and America, Resolution Foundation, Conversable Economist



