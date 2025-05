Rozbřesk: Nižší ceny průmyslových výrobců versus vyšší zemědělské ceny = stabilita sazeb

Nelehké čtení nabízí pohled do českých výrobních cen. Na jedné straně vidíme, že ceny energeticky náročných výrob dál klesají – zejména v chemickém průmyslu (-7,1 % meziročně) a u zpracovatelů kovů (-4,1 %), dále pak v těžebním průmyslu a u výrobců energií. A i díky tomu je celková výrobní inflace v průmyslu (-1,4 % meziročně) o něco nižší, než předpokládala centrální banka ve své prognóze (-0,2 %). To však podle nás nijak nezmění opatrnou pozici bankovní rady k dalšímu snižování sazeb – zbytek výrobní inflace totiž přináší spíše pro-inflační překvapení.



Za prvé, kromě energeticky náročných výrob zbytek cen průmyslových výrobců v zásadě udržuje svoji dynamiku. Za druhé, výrazně rychleji rostou ceny zemědělské produkce – jejich meziroční dynamika v dubnu vzrostla z 8,2 % na 15,7 % (očekávání ČNB pro Q2 13,5 %). Navíc rychleji roste jak rostlinná, tak i živočišná výroba. A navíc se zdá, že se vyšší ceny zemědělců začínají projevovat i v potravinářském průmyslu. To je vidět zejména u producentů mléčných výrobků (+11,8 % meziročně), olejnin a másla (+8,6 % meziročně) a o něco méně také u krmiv a masných výrobků. To by se časem mělo projevit také na pultech obchodů. A za třetí, na setrvale vysokých úrovních zůstává inflace v tržních službách pro podniky – výrazně meziročně zdražují zejména marketingové služby (+14,2 % meziročně), bezpečnostní (+12,5 % meziročně) nebo logistické a skladovací služby (+6,1 %). Ty podobně jako rychleji rostoucí ceny služeb ve spotřebitelské inflaci ukazují na přetrvávající “inflační nálož” z minulých let, kterou přiživují setrvačně rostoucí mzdy.



Nižší průmyslové výrobní ceny tak nemění náš pohled na další politiku ČNB. V nejbližších měsících předpokládáme stabilitu sazeb a jejich další pokles eventuálně až na podzim tohoto roku. Klíčové pro centrální bankéře bude vidět polevující dynamiku mezd a s tím související slabší inflaci ve službách. To vše bude centrální banka analyzovat na pozadí dopadů globálních obchodních otřesů…





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se dál drží v blízkosti 24,90 EUR/CZK a čeká na výraznější impulsy. Tento týden předpokládáme relativně klidné obchodování. Koruně mohou lehce pomáhat poslední globální ztráty dolaru. Výrazný příliv optimismu však nepředpokládáme.



Eurodolar



Dolar opět dokazuje, že dřívější charakteristika v podobě bezpečného přístavu již neplatí. To potvrzuje noční oslabení, které se odehrálo na pozadí spekulací o připravovaném útoku Izraele na Írán (více viz ropa) a jednak se trápí americké vládní dluhopisy, jež postihuje nákaza z Japonska. Zde se spekuluje proti velmi dlouhému konci křivky, což může některé domácí penzijní fondy (jež na daných pozicích krvácí) motivovat k prodejům zahraničních aktiv. To má za následek posilování japonského yenu a globální ztráty dolaru.

Pomineme-li některá vystoupení centrálních bankéřů z ECB, tak dnešní kalendář očekávaných událostí je prázdný.



Ropa



Ceny ropy vyskočily o téměř dvě procenta vzhůru poté co CNN uvedla, že podle amerických tajných služeb plánuje Izrael útok na iránská nukleární zařízení.