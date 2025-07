Trhy se blíží mánii. Pro small caps je to zlověstné znamení

Známky přehřátí amerických akciových trhů se objevují na všech frontách, což znamená problémy pro nejrizikovější tituly, které nedávno rovněž prošly prudkým oživením. Zatímco index S&P 500 v uplynulém měsíci dosáhl nových rekordů, akcie malých firem (tzv. small caps), které jsou obvykle více zadlužené a méně ziskové než velké společnosti, rostly ještě rychleji. Investoři totiž opustili defenzivu a vrhli se do spekulativnějších segmentů trhu. Historie však ukazuje, že když nadšení přeroste v euforii, bývá to pro malé firmy špatné znamení.



Index investorského sentimentu Bloomberg Intelligence se od dubnové paniky posunul do červnové fáze „blížící se mánii“. Podle týmu BI vedeného Ginou Martin Adams trhy po dosažení této úrovně obvykle ochladnou a malé firmy začnou zaostávat. Tři měsíce po „manických“ hodnotách překonal index S&P 500 v letech 2012–2023 index Russell 2000 (benchmark malých firem) v průměru o 178 bazických bodů.

To je další varovný signál v době, kdy obchodníci zvyšují sázky na volatilní a spekulativní akcie, navzdory nejistotě ohledně obchodu, ekonomiky a geopolitiky. „Malé firmy jsou obecně považovány za procyklické – daří se jim v raných fázích růstu a v dobrých obdobích překonávají trh,“ říká Mark Hackett, hlavní tržní stratég společnosti Nationwide. „Když ale trh klesá, investoři je instinktivně prodávají.“



Nejvýraznější příklad tohoto chování nastal po znovuzvolení Donalda Trumpa, kdy trhy zažily prudké oživení. Do konce ledna dosáhl index sentimentu úrovně mánie. V následujících třech měsících klesl S&P 500 o 7,8 % a Russell 2000 o 14 %, když se rozběhl nový celní režim a objevily se obavy o budoucnost AI boomu.



Malé firmy jako indikátor



Tento měsíc se malé i velké firmy zdají být odolné, i díky podpoře silného amerického trhu práce. Ve čtvrtek vzrostl S&P 500 o 0,8 % a Russell 2000 o 1 % po lepších údajích o zaměstnanosti, než se čekalo.



Wall Street sleduje malé firmy jako předstihový indikátor. Historicky totiž jako první reagují na ekonomické turbulence i na jejich odeznění. Investoři, kteří se obávají omezeného množství lídrů na trhu (dominance technologických akcií), doufají, že by růst malých firem mohl přinést širší a zdravější tržní růst.





Po nedávném proražení 200denního klouzavého průměru na indexu Russell 2000 někteří analytici očekávají další růst. Dennis DeBusschere z 22V Research doporučuje držet malé firmy, protože kombinace zpomalujícího, ale stabilního růstu, uvolněných finančních podmínek a daňoého zákona naznačuje pozitivní vývoj v první polovině roku 2026, což je příznivé pro rizikovější a cyklické akcie.



Celní deadline a preference velkých firem



Ale vzhledem k tomu, že se blíží klíčové termíny pro jednání o clech mezi USA a hlavními partnery a ekonomický výhled zůstává nejistý, doporučují někteří stratégové zůstat u velkých firem s pevnějšími rozvahami a vyšší ziskovostí.

Například stratég Venu Krishna stále preferuje velké firmy, a to i přes očekávání, že by Trumpův daňový zákon mohl zvýšit zisky malých firem o desítky procent. Dává přednost větším společnostem kvůli lepším revizím zisků, vyšším maržím, silným rozvahám a větší expozici vůči makroekonomickým trendům, jako je umělá inteligence. „Nemyslíme si, že fundamenty podporují trvalý přesun od velkých firem,“ napsal Krishna minulý týden klientům.

Zdroj: Bloomberg