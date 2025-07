Technická analýza: Amazon vyrovnal jarní pokles, nyní míří směrem na historická maxima

Akcie Amazonu vyrovnala jarní pokles, avšak během prvního pololetí nepředvedla jednoznačný růst. V druhé polovině roku bude nutné překonat klíčové cenové úrovně, aby se otevřela cesta k historickým maximům. Momentálně se akcie ve srovnání s minulými cenami stále jeví jako podhodnocená, nicméně příznivá tržní nálada spolu se zlepšujícími se fundamentálními ukazateli by mohly Amazonu dodat potřebný impuls.

se sice teprve nyní vrátil na úrovně ze začátku roku, avšak v rámci skupiny tzv. „Magnificent Seven“ stále nepatří mezi nejslabší články. Nicméně jeho růst stále zaostává za očekáváním. Například index S&P 500 si od začátku roku připsal přibližně 5 % a menší konkurent zaznamenal ještě výraznější zhodnocení 22 %. První pololetí lze tedy považovat za neutrální z pohledu celkové výkonnosti, což zvyšuje význam druhé poloviny roku.

Z technického pohledu představovala cena 215 USD důležitou hranici, na které se akcie opakovaně zastavila. V posledních dnech se jí však podařilo tuto hranici překonat, čímž se otevřel prostor k růstu směrem k historickým maximům kolem 242 USD. Růstový trend je dále podpořen vznikem tzv. golden cross, tedy situace, kdy se 50denní klouzavý průměr přibližuje 200dennímu, což obvykle naznačuje rostoucí trend.

Za méně příznivého tržního prostředí by podpůrnou roli mohly sehrát právě tyto klouzavé průměry, společně s cenovým pásmem v oblasti 198–200 USD. Vzhledem k aktuálním podmínkám se však návrat k dubnovým minimům jeví jako nepravděpodobný, a pozitivní sentiment by mohl přetrvávat i v následujícím období.

Denní graf Amazonu (stav k 2. 7. 2025, před otevřením trhu)





Z dlouhodobého hlediska pokračuje od roku 2023 rostoucí trend, který byl přerušen pouze dvěma výraznějšími korekcemi v létě 2024 a na jaře 2025. Nedávné dosažení nových maxim, podpořené zlepšenou náladou na trzích, ukazuje na možnost opakování tohoto cíle. Proražení 50týdenního klouzavého průměru a příznivé indikátory posilují pozitivní výhled. Silná rezistence se nachází na 242 USD, zatímco opory lze hledat kolem 200 USD a na 50týdenním průměru.

Týdenní graf Amazonu (stav k 2. 7. 2025, před otevřením trhu





Z fundamentální perspektivy jsou vyhlídky příznivé. Analytici očekávají dynamický růst tržeb, kterému mohou napomoci i příznivý kurzový vývoj, přestože většina výnosů pochází z USA. Čistý zisk se letos odhaduje na 85 miliard USD a v příštím roce by měl dosáhnout až 100 miliard USD. To by znamenalo zlepšení oproti loňské marži 9,4 %.

Kombinace lepších výsledků a pozvolného růstu ceny akcie se odrazila i v relativním ocenění. 12měsíční forwardový P/E poměr je nyní kolem 27, což v porovnání s pětiletým průměrem přes 39 představuje významný diskont. Relativní ocenění vůči indexu S&P 500 rovněž kleslo, což znamená, že prémiová hodnota akcie se výrazně snížila.

Ačkoli se běžně neřadí mezi klíčové firmy, které těží z rozvoje umělé inteligence, jeho cloudová divize AWS představuje zásadní zdroj zisku. Právě zde by mohly nové možnosti umělé inteligence přinést další růst –zejména zlepšením zákaznické zkušenosti a kvality služeb. Udržení růstu kolem 17 % by zajistilo, že AWS zůstane nejrychleji rostoucí divizí Amazonu.

Dániel Varga, Patria Finance Maďarsko

Nepřehlédněte Investiční disclaimer připojený níže. Původní verze publikována 2.7.2025. Strojově přeloženo do češtiny. Autor analýzy nevlastní akcie předmětné společnosti.