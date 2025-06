Fidelity: Evropští střadatelé zaseklí v hotovosti – příležitost uvolnit v příštím desetiletí až 4,8 bilionu eur

Nová analýza evropského think-tanku New Financial, vypracovaná ve spolupráci se společností Fidelity International, odhaluje odvážnou vizi, jak v příštích deseti letech změnit finanční prostředí EU a uvolnit až 4,8 bilionu eur v dlouhodobém kapitálu.



Zpráva s názvem „Design spořicích a investičních účtů v EU“ vychází z osvědčených mezinárodních postupů a nabízí desetibodový plán pro vládní ekonomy v celé EU.

Evropská komise také aktuálně rozvíjí svou strategii "Unie úspor a investic" (SIU), jejímž cílem je povzbudit domácnosti, aby přesunuly finanční prostředky z nízkoúročených hotovostních vkladů do produktivnějších dlouhodobých investic. Současně přichází s označením "Finance Europe" pro spořicí produkty, které mohou uvolnit více úspor do ekonomiky kontinentu.

Vzhledem k tomu, že v roce 2023 bylo v celé EU v hotovosti drženo téměř 11 bilionů eur, zpráva uvádí, že i mírné změny v chování v oblasti spoření by mohly mít významný hospodářský dopad.

Zpráva konstatuje, že dlouhodobé kapitálové rezervy v EU, které v současnosti dosahují 239 % HDP, jsou výrazně menší než v USA a Spojeném království. Zdůrazňuje, že pouze několik členských států EU v současnosti nabízí specializované spořicí a investiční účty, a vychází ze srovnávací analýzy 25modelů z celého světa, aby určila faktory, které přispívají k jejich úspěchu.

Zde vyniká švédský účet ISK jako vzor úspěchu. Jeho aktiva se rovnají 29 % švédského HDP pouhých deset let po spuštění. Tento úspěch je připisován jednoduchosti, flexibilitě a jasným daňovým pobídkám k účtu.

Společnost New Financial odhaduje, že pokud by podobné účty byly zavedeny v celé EU a jejich využití by odpovídalo nejúspěšnějším účtům ze vzorku, mohly by v příštím desetiletí dohromady přilákat investice ve výši 1,5 až 4,8 bilionu EUR.

Zpráva uvádí 10 doporučení pro vytvoření efektivních spořicích a investičních účtů, zahrnujících například Jednoduchost: Zajistit, aby se účty snadno otevíraly, spravovaly a byly srozumitelné, s automatizovaným daňovým výkaznictvím a širokými investičními možnostmi. Atraktivní daňové pobídky: Nabídněte jasné a spravedlivé daňové výhody, které podpoří účast. Vysoké nebo žádné stropy pro vklady: Vyhněte se omezujícím limitům, které by mohly odradit od smysluplných investic. Žádná omezení výběru: Umožňuje střadatelům přístup k prostředkům bez sankcí: budujte důvěru a flexibilitu. Žádná geografická omezení: Vyhněte se složitým a omezujícím strukturám, což usnadní efektivní evropské investice. Vyzývá také k osvětovým kampaním, juniorským investičním účtům na podporu rané finanční gramotnosti a omezujícím změnám pro budování důvěry.