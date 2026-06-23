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Aktivita v eurozóně dál klesá, tempo se ale zmírňuje

Aktivita v eurozóně dál klesá, tempo se ale zmírňuje

23.06.2026 10:49
Autor: ČTK

Podnikatelská aktivita v eurozóně sice zůstává třetí měsíc v poklesu, tempo propadu se ale v červnu zmírnilo a naznačuje stabilizaci ekonomiky. Zároveň polevují inflační tlaky a zlepšuje se důvěra firem, což podporuje naději, že region se vyhne recesi, i když situace zůstává rozdílná napříč jednotlivými zeměmi.

Pokles podnikatelské aktivity v eurozóně pokračuje třetí měsíc v řadě, v červnu ale zmírnil. Inflační tlaky začínají slábnout. Vyplývá to z předběžných výsledků průzkumu mezi nákupními manažery, který dnes zveřejnila společnost S&P Global. Za zpomalením poklesu stál zejména sektor služeb, který vykázal nejmenší propad od března. Zpracovatelský průmysl pokračoval v mírném růstu produkce, který byl ale méně výrazný než v květnu.

Souhrnný index nákupních manažerů (PMI), který sleduje aktivitu v průmyslu a ve službách a který je považován za spolehlivý indikátor celkové ekonomické situace, se zvýšil na 49,5 bodu z květnových 48,5 bodu. Jde o nejvyšší hodnotu za tři měsíce. Index ale zůstává pod hranicí 50 bodů, která odděluje růst od poklesu aktivity.

Zpráva také ukázala, že inflační tlaky tento měsíc slábnou. Tempo růstu vstupních nákladů zpomalilo na nejnižší úroveň od února, tedy od doby těsně před vypuknutím války na Blízkém východě, a to v průmyslu i ve službách.

Rovněž růst výstupních cen byl mírnější. Dodavatelské řetězce sice nadále vykazují výrazné prodlevy, i ty jsou však nejméně závažné od března. Zaměstnanost klesla pouze nepatrně, nejméně od února, přičemž mírný nárůst počtu pracovních míst ve službách převážilo pokračující propouštění v průmyslu. Podnikatelská důvěra se druhý měsíc v řadě mírně zlepšila po propadu na 31měsíční minimum v dubnu.

Pokles aktivity byl v červnu zaznamenán v obou největších ekonomikách eurozóny. Zatímco ve Francii se jeho tempo zmírnilo, Německo vykázalo nejrychlejší propad aktivity za rok a půl a pokračovalo ve výrazném snižování počtu pracovních míst. Zbývající země eurozóny jako celek naopak zaznamenaly mírný růst aktivity, který byl nejvýraznější od začátku roku.

Ekonom S&P Global Chris Williamson uvedl, že eurozóna prokazuje dostatečnou odolnost, aby se udržela mimo recesi. "Předběžný PMI zaznamenal v červnu jen mírný pokles aktivity, což znamená, že průzkum naznačuje přibližně nulový růst HDP ve druhém čtvrtletí," uvedl Williamson.

Povzbudivým signálem je podle Williamsona ústup z nedávného propadu aktivity ve službách, kde odvětví cestovního ruchu a volného času vykazují známky oživující se poptávky po počátečních otřesech způsobených válkou na Blízkém východě. Zpracovatelský průmysl podle něj nadále těží z doplňování zásob. Nižší ceny energií se už navíc začínají promítat do nákladů firem, což naznačuje možné dosažení vrcholu nedávného cenového nárůstu.


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